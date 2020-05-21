Euronews: перегородки вместо общения — коронавирус вынуждает перестраивать офисы

Из-за распространения коронавирусной инфекции популярные раньше в Европе «открытые» рабочие пространства становятся опасными. Поэтому многим компаниям приходится срочно перестраивать офисы, хотя не всех сотрудников радует перспектива отгораживаться от коллег. Однако руководство уверено, что не всю работу можно выполнять удалённо, поэтому спрос на перегородки и другое оборудование для «новой офисной реальности» продолжает расти, передаёт Euronews.

Концепция «оупенспейс» — офиса открытого типа, где все сидят вместе, может стать ещё одной жертвой коронавируса. Популярный до сих пор способ организовать работу так, чтобы любой коллега, включая начальство, всегда был рядом, в условиях пандемии оказывается просто-напросто опасным.

Чтобы продолжить работу, французским компаниям приходится тем или иным образом «закрывать» открытое пространство. Около миллиона французов пока так и продолжают работать на дому.

ЖЕНЩИНА: Мы больше не сможем подходить к другим столам, чтобы задать вопрос. Придётся звонить или писать. И вообще, видимо, общаться теперь будем меньше.

МУЖЧИНА: Нас ждет невесёлое будущее... Ведь обычно, чтобы объяснить что-нибудь коллеге, проще всего подойти, встать рядом.

ЖЕНЩИНА: В таком открытом пространстве проще и быстрее обсуждать работу. Но недостаток — шум. Дома было, во всяком случае, явно тише.

Эта компания торгует оборудованием для домашних бассейнов. Сейчас для сотрудников самое «горячее» время, и руководство пытается найти новый способ эффективной организации труда.

ЖЕРОМ ШАБОДИ, директор: 15 человек сегодня работают из дома, и это совсем другое дело. Это большая потеря времени на принятие решений, да и просто на общение по телефону или почтой. Быстрой реакции вообще ждать не приходится. В общем, теряются связи, исчезает чувство коллектива.



ГИЙОМ ПЕТИ, корреспондент Euronews: Возвращение на работу после двух месяцев изоляции и внедрение новых правил организации рабочего пространства оказалось очень прибыльным для некоторых компаний. Самые разные средства защиты пользуются сейчас огромным спросом.

Небольшая фабрика по производству офисной мебели оказалась среди немногих предприятий, которым коронавирус принёс не проблемы, а огромную прибыль. Прозрачные поликарбонатные перегородки были раньше не самым ходовым товаром — но теперь их здесь закупают в массовых количествах и маленькие магазинчики, и огромные корпорации. Обороты производства меньше чем за месяц утроились.

ЖОКТАН КУРБИ, директор фабрики: Можно назвать это и возможностью расширить бизнес. Но в какой-то момент это было и желание чем-то помочь Франции.

«Оупенспейс» в его привычном виде сейчас исчезает. Но концепция офиса как такового никуда не денется: далеко не всю работу можно выполнять удалённо. И спрос на оборудование для «новой реальности» только растёт.

Дата выхода в эфир 19 мая 2020 года.