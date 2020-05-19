Euronews: карантин открыл для многих преимущества удалённой работы

Из-за жёстких мер социального дистанцирования на фоне пандемии коронавируса около 40% европейцев были вынуждены работать удалённо. По мнению многих экспертов, в будущем этот способ работы и после окончания карантина станет нормой на рынке труда, поскольку лучше подходит для современной глобальной цифровой эпохи, передаёт Euronews.

Пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни в Старом Свете. По данным исследования, проведённого европейским агентством Eurofound, примерно четверо из десяти граждан стран Евросоюза перешли на дистанционную работу.

Самый высокий процент европейцев, осуществляющих свои должностные обязанности из дома, в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Финляндии. В другом конце списка — Румыния, Греция и Хорватия. Так или иначе, специалисты по рынку труда уверены: этот способ работы станет нормой, и придётся к нему приспосабливаться.

ДЖОАНА БРАЙДЕНБАХ, консультант по вопросам рынка труда: Старая «иерархическая модель», с которой мы жили в прошлом столетии, действительно, соответствует индустриальной эпохе. Но она не подходит для глобальной цифровой эпохи, которая сама по себе намного более изменчива, более гибка, намного более децентрализована.

ДИН ВАН ЛЕУВЕН, основатель TomorrowToday Global: Культура развивается и эволюционирует, становится другой. Единого подхода к управлению и контролю практически не наблюдается. Посыл работодателя такой: вы взрослые — и от вас ожидают, что вы выполните свою работу. Люди перестают подсчитывать, сколько времени вы проводите в офисе, а смотрят на то, насколько вы ценный и эффективный сотрудник. Думаю, это хорошо.

Переход на дистанционную работу требует от человека определённой гибкости, умения себя мотивировать и быть готовым к переменам. Чтобы стать успешным в цифровом мире, важны и коммуникативные навыки.

ДЖОАНА БРАЙДЕНБАХ: Нужно уметь взаимодействовать с другими людьми. Потому что когда мы работаем дистанционно, у нас нет фиксированных рамок, нам не говорят по сто раз в день, что мы должны делать. Нам необходимо связываться с людьми и открыто общаться друг с другом, чтобы работать продуктивно.

В профсоюзных организациях напоминают: и те, кто работает в офисе, и те, кто трудится дома, имеют равные права. Другое дело, что так называемым удалёнщикам стоит задуматься над тем, как разграничить рабочее и личное время.

ЭСТЕР ЛИНЧ, Европейская конфедерация профсоюзов: В дистанционной работе должны быть чёткие границы — и человеку, работающему в этом режиме, нужно предоставить возможность контролировать большую их часть. Работодатели должны больше доверять подчинённым, выполняющим поставленные задачи. Не надо контролировать каждый шаг, считать количество ударов по клавиатуре. В подобном наблюдении нет необходимости.

Профсоюзы также указывают, что расходы, связанные с удаленной работой, — счета за электричество и интернет, а также расходные материалы, должны оплачивать работодатели.

Дата выхода в эфир 17 мая 2020 года.