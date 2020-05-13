Libération: работяги против удалёнщиков — выход из самоизоляции показал проблемы социального неравенства

С выходом из режима самоизоляции во Франции, несмотря на риски заражения, простые рабочие вновь вынуждены толпиться в общественном транспорте, в то время как более зажиточные представители интеллектуального труда и управленцы по большей части остаются на удалёнке. Libération призывает поддержать уязвимые слои, которые не могут не подвергать своё здоровье опасности, поскольку должны зарабатывать на жизнь.

В первый день отмены обязательного режима самоизоляции в 7 утра вагоны парижского метро и скоростных электричек, следующих во французскую столицу, набиты битком, пишет Libération. Впрочем, уже через полтора часа, в 8:30, в транспорте вновь пусто.

Почему же такая разница? «В 7 часов — работяги, а в 8:30 — интеллектуалы-либералы? Мы все равны перед отменой карантина, только некоторые, по всей видимости, — чуть больше, чем другие», — отмечает газета.

Многие считают, что сегодня Франция разделилась по географическо-эпидемиологическому признаку — по степени затронутости коронавирусом и числу заражённых. Однако это неправильно. По мнению газеты, на выходе из режима самоизоляции страна поделилась по горизонтали, и снизу по большей части оказались те, кто должен обязательно вернуться на работу, а сверху — те, кто может и дальше «предаваться радостям и горестям удалёнки».

Не так уж давно теперь уже экс-президент Франции Николя Саркози призывал говорить с «Францией, которая рано встаёт». Сегодня это выражение приобретает обновлённый смысл. Люди, которые вынуждены рано вставать на работу, набиваются в общественный транспорт, «как сельди в бочке», несмотря на правила социального дистанцирования. У этих людей нет выбора — они подвергают себя риску заражения, ведь им нужно зарабатывать на жизнь. Остальные, чья работа позволяет избегать пиковых часов или и вовсе не выходить из дома, остаются более защищёнными от вируса.

Конечно, здесь тоже не всё так однозначно и нельзя сказать, что все управленцы сидят по домам, пока все те, кем они управляют, вынуждены подвергать своё здоровье опасностям. Многие предприниматели, начальники строительства, владельцы парикмахерских и магазинов одежды выходят на работу наравне со своими подчинёнными. На передовой борьбы с пандемией высокопоставленные врачи не отсиживались дома и шли в атаку «во главе своих войск».

По мнению Libération, текущую ситуацию не стоит в очередной раз использовать для того, чтобы выступать против элит, скорее она заставляет задуматься о том, насколько справедливо сейчас распределяются престиж и доходы между различными слоями населения. Конечно, вполне резонно больше платить специалистам узкой направленности, умеющим организовать чужой труд, не боящимся рисков предпринимательства и инновационных проектов. Однако в период кризиса, как выясняется, эти специалисты не могут сделать ничего без тех, кем они управляют. Так что реальной основой общества остаются рабочие, играющие непосредственную роль в производстве материальных благ, а не те, кто занимается более отвлечёнными вещами интеллектуального или управленческого толка.

В условиях пандемии больше всех рискуют те, кто меньше всех зарабатывает, напоминает газета. Так не пришла ли пора всерьёз задуматься о порой весьма внушительных разрывах в уровне заработка между управляющими и управляемыми?

Не пришло ли время перестать заботиться об интересах наиболее обеспеченных и помочь тем, у кого нет другого выбора, кроме как оставаться храбрыми? Хотя бы обеспечив их бесплатными масками, на которые уходит немало денег, пусть и не столь большим, но стабильным заработком, защитой против безработицы, главной угрозы, которая и заставляет людей идти на риск заражения. Libération считает, что сейчас пришла пора проявить социльную поддержку и внести свои поправки в неравенство, естественным образом формирующееся в ходе разделения труда.