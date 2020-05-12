Süddeutsche Zeitung: в Германии и России сотрудников чаще отчитывают с юмором

Не во всех странах культура рабочих конфликтов одинакова, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Австрийские исследователи установили, что руководители в Германии и России часто ругают своих сотрудников с юмором, тогда как во Франции принято говорить о вине совершившего ошибку работника прямо. Зато французы не склонны жаловаться на коллег за мелкие промахи, в то время как немцы делают это особенно часто.

Конфликты на работе не везде проходят одинаково, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. К такому выводу пришли исследователи экономического университета Вены на основании результатов проведённого ими опроса.

Как сообщается в статье, учёные проанализировали «культурно-языковые» различия в проведении разговоров с конфликтным потенциалом на рабочем месте. Для получения информации о типичном поведении работодателей и персонала в сложных ситуациях были опрошены научные сотрудники университетов в Германии, Австрии, Франции, России и Польше. Как пояснила руководитель исследования Надин Тилеманн, речь идёт не о репрезентативном опросе, а о качественном анализе на основании гнездовой выборки.

«Эти знания могут помочь сотрудникам подготовиться к работе за границей», — считает руководитель исследования. Анализ показал, к примеру, что во Франции важную роль в критических беседах играют понимание распределения властных отношений и осознание статуса участников обсуждения. Руководители там не ввязываются в дискуссии, подчёркивает издание.

Напротив, немецкие руководители высказываются конструктивно и проявляют готовность к кооперации. В Германии начальники пытаются смягчить социальное действие разговоров о претензиях и рабочих трудностях за счёт юмора. Как отмечают исследователи, в России наблюдается сходная ситуация.

В целом руководители в разных странах, по большей части, ориентированы на поиск решения проблем — однако в способе проведения этого поиска присутствуют большие различия. Так, во Франции обычно высказываются прямолинейно. Ответственность за допущенные ошибки ложится непосредственно на сотрудников, о чём им сообщает руководство. Только после этого от провинившегося требуют найти решение.

В Германии и славянских странах всё происходит иначе. Там промахи и определение виновных не играют центральной роли, утверждает немецкая газета. В России и Польше предложение по решению формулируется непосредственно как призыв к действию. В Германии и Австрии руководители подходят к решению проблемы, скорее, аналитически и при этом предлагают свою поддержку. Кроме того, по данным исследования, они предоставляют своим сотрудникам достаточно много пространства для действий даже в критических ситуациях.

Также любопытно, как в разных странах обходятся с «мелкими промахами», пишет немецкая газета. Например, если кто-то запачкает общую кухню в офисе, в культурах разных стран к этому отнесутся неодинаково. Исследователи установили, что риск поступления жалобы на сотрудника в этом случае наиболее высок в Германии. Работники немецких компаний, по данным исследования, проявляют особенно явно выраженную склонность к подаче жалоб. С небольшим отрывом от них отстают австрийцы, поляки и россияне.

Напротив, более половины участников опроса во Франции заявили, что не стали бы жаловаться на коллег в подобной ситуации, отмечает Süddeutsche Zeitung.