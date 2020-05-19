New York Times: в США испытали «многообещающую» вакцину против COVID-19 на людях

03:00
СМИ: В Харькове неизвестные облили памятник Жукову краской
В Харькове неизвестные облили памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову красной краской.
03:00
Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе
Власти США постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии коронавируса, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
03:00
Агент Сафонов сравнил Алексея Миранчука с Головиным
Известный футбольный агент Алексей Сафонов ответил, кого считает более сильным футболистом — полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука или хавбека французского «Монако» Александра Головина.
03:00
Сафонов считает, что Алексей Миранчук способен сменить Бускетса в «Барселоне»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук обладает всеми необходимыми качествами, чтобы сменить Серхио Бускетса в стартовом составе испанской «Барселоны».
03:00
Капитан клуба АПЛ не вернётся к тренировкам с клубом
Нападающий и капитан клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» Трой Дини заявил, что не намерен возобновлять тренировки с командой.
03:00
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
03:00
В Роспотребнадзоре рассказали о работе летних лагерей для детей
Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала об условиях организации детского отдыха на фоне распространения коронавируса.
03:00
Рослесхоз назвал число зафиксированных лесных пожаров с начала года
Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко рассказал, сколько лесных пожаров произошло в России с начала года.
03:00
СМИ: Футболисты «Райо Вальекано» бойкотируют тренировки из-за урезания зарплат
Футболисты испанского клуба «Райо Вальекано», выступающего в Сегунде, отказались выходить на тренировки из-за урезания зарплат в условиях пандемии коронавируса.
03:00
Сафонов назвал имя лучшего российского нападающего на данный момент
Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, кого считает лучшим российским нападающим на данный момент.
03:00
Минтруд проверит, есть ли проблемы при оформлении больничных листов
Минтруд России разберётся, сталкиваются ли люди с проблемами при оформлении больничных листов в период пандемии коронавируса, сообщил первый заместитель министра Алексей Вовченко.
03:00
Агент Сафонов оценил вероятность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением относительно трансфера полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в испанскую «Барселону».
03:00
В Госдуме предложили изменить законодательство в сфере оказания первой помощи
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Николай Герасименко прокомментировал инициативу по изменению законодательства в сфере оказания первой помощи.
03:00
В Челябинске завели дело из-за незаконной продажи огнестрельного оружия
В челябинском ГУ МВД рассказали, что в Челябинске завели уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия.
03:00
В Калининграде зафиксировали повышение цен на лук, чеснок и лимоны в апреле
Калининградстат зафиксировал повышение цен на лимоны, лук и чеснок в Калининграде и области в апреле.
03:00
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России.
03:00
В Минздраве рассказали о возможных последствиях самоизоляции для пожилых
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что пожилых людей могут ожидать проблемы с мышцами после выхода из режима самоизоляции.
03:00
Фигуристка Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная вошла в рейтинг «З0 до 30» по версии издания Forbes.
03:00
Шахназаров прокомментировал ситуацию в киноиндустрии
Режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.
03:00
Агент футболиста «Динамо» опроверг информацию о коронавирусе у игрока
Аллан Бек, агент форварда московского «Динамо» Сильвестра Игбуна, опроверг информацию, что его клиент заболел коронавирусом.
03:00
Число случаев коронавируса в Польше превысило 19 тысяч
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Польше превысило 19 тыс.
03:00
Переход Бобровского во «Флориду» вошёл в список неоправданных трансферов в НХЛ
Переход российского голкипера Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флорида Пантерз» вошёл в список не оправдавших ожиданий переходов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии портала BarDown.
03:00
В Минздраве оценили ситуацию с оснащением региональных медучреждений
В регионах России не наблюдается проблем с оснащением медучреждений для пациентов с коронавирусной инфекцией, однако есть вопросы по поводу организации и подходов к лечению, рассказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
03:00
В Москве рассказали о возрасте новых больных коронавирусом
Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал о возрасте людей, у которых за сутки был выявлен COVID-19.
03:00
В Калининграде магазины продуктов проверили на соблюдение санитарных норм
Прокуратура Центрального района Калининграда провела проверку по вопросу исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазинах продуктов.
03:00
Эксперт оценил идею введения брендированных масок в кинотеатрах
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал идею введения для посетителей сеансов защитных масок с изображением героев фильмов.
03:00
В Оренбуржье «Ночь музеев» посетили почти 60 тысяч человек
Всероссийская акция «Ночь музеев» онлайн объединила почти 60 тыс. оренбуржцев.
03:00
В Киеве назвали дату пресс-конференции Зеленского
Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского рассказала о дате проведения и формате его пресс-конференции.
03:00
Ловчев — о Соболеве: в «Спартаке» появился свой наконечник
Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал выкуп клубом прав на нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
03:00
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
03:00
Заболевший коронавирусом футболист Плиев рассказал о своём самочувствии
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев, заболевший коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
03:00
В России за сутки скончались 115 человек с коронавирусом
В России за сутки скончались 115 человек с COVID-19, за всё время — 2837, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Около 850 тысяч человек стали участниками онлайн-акции «Ночь в музее»
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что около 850 тыс. человек стали участниками онлайн-акции «Ночь в музее».
03:00
Все тесты на коронавирус в «Уфе» — отрицательные
Пресс-служба футбольного клуба «Уфа» сообщила, что все тесты игроков и персонала команды на коронавирус дали отрицательный результат.
03:00
В России за сутки после коронавируса выздоровел 5921 человек
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 76 тыс., за сутки выписан 5921 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
За сутки в России выявлено 9263 случая коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 9263, общее число — 299 941, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне было выявлено 8926 новых случаев заболевания COVID-19.
03:00
В Красноярском крае развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом
В посёлке Еруда в Красноярском крае военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь, предназначенный для лечения больных коронавирусом.
03:00
МЧС направляет группу специалистов в Дагестан для дезинфекции
МЧС России направляет группу специалистов в Дагестан для масштабной дезинфекции, сообщили в министерстве.
03:00
Бриаторе считает, что сейчас подходящий момент для возвращения Алонсо в «Формулу-1»
Бывший руководитель команды Renault и менеджер двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо высказал мнение о возможном возвращении испанского пилота в чемпионат.
03:00
На Украине за сутки выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом
На Украине за сутки выявлено 260 новых случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии — 18 876 случаев.
03:00
Вышел второй выпуск проекта «Последнее слово»
Опубликован новый выпуск проекта «Последнее слово», посвящённый судебным решениям в России.
03:00
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 19 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2583 человека
Ещё 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве, число выздоровевших после инфекции достигло 31 496, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
03:00
Глава FFF отреагировал на критику президента «Лиона»
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре ответил на критику президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола после решения о досрочном завершении сезона Лиги 1.
03:00
В Грузии за сутки выявлен один случай заболевания коронавирусом
В Грузии за сутки выявили коронавирус только у одного человека, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 702.
03:00
Обама: Джордан и «Чикаго» изменили культуру
Бывший президент США Барак Обама высказал мнение о влиянии легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана на мировую культуру.
03:00
Кормье: отец Нурмагомедова — один из самых сильных людей в мире, он будет сражаться
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Двое судей Мосгорсуда заболели коронавирусом
Коронавирусную инфекцию выявили у двух судей и двух других сотрудников Мосгорсуда, сообщила пресс-секретарь учреждения Ульяна Солопова.
03:00
Комиссар НХЛ: нам бы хотелось завершить сезон
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
03:00
Власти Польши считают 28 июня крайним сроком президентских выборов
Власти Польши считают 28 июня крайним законным сроком проведения президентских выборов, которые ранее были перенесены из-за пандемии коронавируса.