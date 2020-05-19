New York Times Оригинал

New York Times: в США испытали «многообещающую» вакцину против COVID-19 на людях

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Американская компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на восьми добровольцах, сообщает The New York Times. Для подтверждения эффективности нового средства исследование необходимо повторить в гораздо более крупных масштабах с участием сотен, а затем тысяч людей, отмечает издание.
New York Times: в США испытали «многообещающую» вакцину против COVID-19 на людях
Reuters
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источник
New York Times США Северная Америка
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