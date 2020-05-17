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Fox News: американские учёные нашли антитело для «полной блокировки» COVID-19

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Исследователи компании Sorrento Therapeutics в США обнаружили антитело, которое предположительно способно нейтрализовать коронавирус «на 100%» и вывести его из организма человека в течение считанных дней. По словам главы фирмы, это средство может оказаться «эффективнее» разрабатываемых в настоящий момент вакцин, передаёт Fox News.
Fox News: американские учёные нашли антитело для «полной блокировки» COVID-19
Reuters

Представители калифорнийской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics утверждают, что им удалось найти антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма в течение четырёх дней. Об этом в эксклюзивном интервью Fox News рассказал основатель и исполнительный директор фирмы доктор Генри Джи.

Исследователи проверили и протестировали миллиарды антител, которые они собрали за последнее десятилетие. В конечном итоге из десятков кандидатов им удалось выявить вещество под названием STI-1499. Оно «обволакивает» шиповидный белок COVID-19, и тот погибает, отметил Джи.
 
«Нам хотелось бы подчеркнуть, что существует лекарство. Существует решение, которое работает на 100 процентов», — заявил глава Sorrento Therapeutics. «При наличии нейтрализующего антитела в организме исчезнет необходимость в социальном дистанцировании», — добавил он.
 
Джи также предположил, что STI-1499 может быть использовано в качестве превентивной терапии. На его взгляд, «безвредное» антитело может оказаться «более эффективным», чем любая находящаяся в разработке вакцина.
 
Согласно расчётам, компания может изготавливать до 200 тыс. доз STI-1499 в месяц. Вместе с тем в Sorrento Therapeutics надеются, что им удастся увеличить выпуск до десятков миллионов, чтобы удовлетворить предполагаемый спрос.
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