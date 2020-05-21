CNN: судя по состоянию экономики, эксперты пророчат Трампу «историческое поражение» на выборах

Согласно новой модели Oxford Economics, которая рассчитывается по экономическим показателям, Дональд Трамп потерпит поражение на ноябрьских выборах и наберёт рекордно низкие 35% голосов на народном голосовании. Но, как отмечает CNN, модель не принимает во внимание многие другие факторы, включая пандемию, которая показала, как сильно ситуация может измениться за шесть месяцев.

Сегодня американская экономика превратилась из важнейшего достижения политики президента Дональда Трампа в её самое слабое место, пишет CNN. Уровень безработицы стремительно растёт, потребительские расходы сокращаются, ВВП падает.

Как показывает история, экономические проблемы такого масштаба в США нередко оказываются роковыми для лидера, рассчитывающего на переизбрание. И судя по разработанной модели предстоящих президентских выборов аналитической платформы Oxford Economics, в ноябре Дональд Трамп «потерпит историческое поражение».

Основываясь на статистике по безработице, реальному доходу граждан и инфляции, эксперты пришли к выводу, что глава Белого дома наберёт лишь 35% голосов избирателей при народном голосовании. И это — внезапная перемена, ведь до кризиса Трампу пророчили победу и 55% голосов. Если он действительно проиграет с таким большим отрывом, это будет худший результат для действующего президента при попытке переизбрания за целое столетие, подчёркивает CNN.

По словам Oxford Economics, экономика может стать «почти непреодолимым препятствием» для Дональда Трампа в его стремлении остаться на второй срок, и чтобы всё же одержать победу, лидеру может понадобиться «экономическое чудо».

Канал подчёркивает, что с 1948 года такая модель выборов правильно предсказывала результаты народного голосования, за исключением двух случаев, в 1968-м и 1976 году. Правда, стоит учитывать, что в истории было два президента, которые, проиграв народное голосование, всё равно победили на выборах — Джордж Буш в 2000-м и не кто иной, как сам Трамп в 2016-м.

Впрочем, как настаивают эксперты, модели, рассчитанные исключительно на экономических тенденциях, не могут давать никаких гарантий, особенно в условиях пандемии. Главный специалист по вопросам стратегии американской политики AGF Investments Грег Вальер напоминает: «Традиционные модели работают в нормальное время. Но мы сейчас живём не в самое нормальное время».

До выборов ещё шесть месяцев, а прошедшие полгода уже продемонстрировали, какие разительные перемены в мире могут произойти за это время. По мнению Вальера, проводись голосование сегодня, демократ Джо Байден, который считается главным конкурентом Трампа, скорее всего, выиграл бы. Но у действующего президента есть ещё шесть месяцев, чтобы изменить общественное мнение о Байдене и свалить всю вину за пандемию на Китай.

Эксперты Oxford Economics и сами признают, что у их модели есть «естественные ограничения», поскольку она не берёт в расчёт неэкономические факторы, включая программу кандидатов, их харизму и, конечно, пандемию. Если, скажем, число заболевших вновь начнёт расти, люди осудят Трампа за то, что он слишком быстро снял режим самоизоляции. Если заражений станет меньше, люди отчасти припишут это в заслуги президенту, утверждает Вальер. Кроме того, многое зависит и от явки избирателей в условиях пандемии.