Times: коронавирус и недоверие к выборам ставят под вопрос будущее демократии в США

Америку ждут «склочные» выборы президента. Каким бы ни стал их исход, он будет оспорен и республиканцами, и демократами, считает The Sunday Times. При этом вторая волна коронавируса может ещё больше усложнить и без того непростое голосование, отмечает издание.

Всегда считалось, что ноябрьские президентские выборы в США, в которых сойдутся Дональд Трамп и Джо Байден, станут «склочным делом». Ожидалось, что результаты голосования в расколотой на два лагеря стране будут оспариваться «воинственным» главой Белого дома и разгневанной оппозицией.

Но стоило добавить в эту формулу пандемию, как сразу же возник вопрос, сможет ли американская демократия пережить следующие полгода. Дело не только в ожесточённом споре между кандидатами. Выборы — это «тикающая бомба» в стране, которую уже раздирают гневные и вооружённые протесты против карантинных мер, пишет The Sunday Times.

«Стоит ли ожидать, что уязвимые граждане при инфекционном риске будут стоять в очереди часами, чтобы проголосовать? Повлияет ли падение явки на результат? Что делать, если второй всплеск коронавируса приведёт к тому, что крупные районы страны снова окажутся под карантином? От количества различных способов, которые способны сорвать избирательный процесс, кружится голова. При этом обе стороны уже создают собственную интерпретацию событий, обвиняя друг друга в подрыве демократии», — отмечает издание.

По словам The Sunday Times, у Трампа есть привычка подвергать сомнению результаты выборов даже тогда, когда он побеждает. Придя к власти в 2016-м, он не мог смириться с проигрышем на всенародном голосовании и учредил ныне прекративший свою работу комитет, который должен был проверить возможность фальсификации.

Многие демократы также усомнились в результатах выборов 2016 года. Они утверждали, что только «российское вмешательство» помогло Трампу получить преимущество, напоминает издание.

На прошлой неделе в Twitter президент обвинил демократов в попытке «украсть» дополнительные выборы в Калифорнии. Он призвал республиканцев «выйти на улицу и проголосовать как можно скорее».

Вероятность спокойного и упорядоченного голосования уменьшается. «Я не испытываю оптимизма, — признаётся профессор права в Университете Калифорнии Рик Хейзен. — Трамп вполне может поставить под сомнение результат, если он проиграет. Если разрыв на выборах будет минимальным, если возникнут пересчёты или судебные разбирательства, то нас ждёт очень нестабильная и опасная ситуация».

Некоторые встревожены ещё больше. «Что произойдёт, если Трамп проиграет, а затем напишет в Twitter, что на самом деле он выиграл? Нетрудно понять, насколько смертоносным это может оказаться», — считает обозреватель Washington Post Брайан Клаас.

Демократы предполагают, что Трамп может попытаться отложить выборы. «Попомните моё слово, я думаю, что он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то основание, почему они не могут быть проведены», — заявил Байден.

Масла в огонь добавило недавнее интервью Джареда Кушнера, зятя и помощника американского президента. В нём он заявил, что не исключает возможности переноса голосования.

Но в реальности для отсрочки выборов потребуется одобрение конгресса, что сегодня выглядит неправдоподобным. Более вероятно, что выборы пройдут — и результат будет оспорен одной или обеими сторонами, рассуждает The Sunday Times.

Чтобы смягчить последствия пандемии, демократы выступают за значительное увеличение досрочного и почтового голосования. В последнем пакете помощи от коронавируса, рассматриваемом палатой представителей, они выделили почти $4 млрд на увеличение финансирования выборов, чтобы позволить штатам расширить систему дистанционного голосования.

Однако республиканцы в сенате рассматривают эту инициативу как стремление демократов «захватить власть». Они выражают обеспокоенность по поводу целесообразности перестройки системы голосования в стране за несколько месяцев до президентских выборов.

Существенное беспокойство вызывает возможное влияние на выборы второй волны коронавируса. Во время недавнего голосования в Милуоки, самом большом городе штата Висконсин, было открыто только пять избирательных участков вместо обычных 180. Многие избиратели часами ждали под дождём. Сообщалось, что в тот день несколько десятков человек заразились коронавирусом, обращает внимание The Sunday Times.