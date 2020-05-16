WSWS: рассекреченные документы «российского дела» подтвердили, что доказательств сотрудничества Wikileaks с Москвой нет

Из опубликованных недавно стенограмм интервью властей США с рядом чиновников в рамках «российского дела» выяснилось, что прямых доказательств «сговора» между сайтом Wikileaks и российскими властями обнаружить так и не удалось, сообщает World Socialist Web Site. Как напоминает обозреватель издания, в сотрудничестве с Москвой Wikileaks стали обвинять после публикации сайтом похищенных писем верхушки Демократической партии.

«Российское дело», в рамках которого минюст США расследовал возможное вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года, строилось в том числе и на утверждениях о том, что российские агенты взломали сервера Национального комитета Демократической партии США, а затем передали электронные письма партийной верхушки сайту Wikileaks, пишет World Socialist Web Site. Между тем, как стало известно из опубликованных недавно стенограмм интервью, которые в ходе расследования провёл Комитет палаты представителей США по разведке с рядом официальных лиц, прямых доказательств подобного «сговора» между российскими властями обнаружено так и не было, говорится в материале издания.

Как напоминает обозреватель WSWS, из опубликованной Wikileaks в июле 2016 года электронной переписки лидеров Демократической партии выяснилось, что партийный Нацкомитет целенаправленно помешал выдвижению в качестве кандидата на президентских выборах Берни Сандерсу — и таким образом помог Хиллари Клинтон, которая в итоге стала на выборах соперницей Дональда Трампа, но проиграла ему. Сразу после публикации демократы, представители американских разведслужб и «СМИ на службе капитала» принялись настойчиво утверждать о «русском следе» в действиях Wikileaks — и продолжили это делать даже после того, как «российское дело» было закрыто, отмечает автор. Как подчёркивает журналист, подобные заявления всегда были «политически мотивированной ложью, направленной на то, чтобы исказить причины неприязни американского рабочего класса к кандидату от демократов Хиллари Клинтон, раздувавшей милитаристский угар, а также дискредитировать Wikileaks и приблизить антидемократический дворцовый переворот против Дональда Трампа» — ведь, за исключением утверждений анонимных «представителей разведслужб», никаких доказательств сотрудничества между Wikileaks и Россией, предоставлено не было.

Теперь же о том, что демократы и американская разведка намеренно распространяли враньё о Wikileaks, стало известно точно — ведь об этом прямо свидетельствуют обнародованные стенограммам интервью Комитета по разведке палаты представителей, продолжает обозреватель WSWS. По данным издания, главным источником, на который опирались критики Wikileaks, выступала компания по обеспечению кибербезопасности CrowdStrike, которую наняла Демократическая партия для расследования взлома своей почты; между тем, как теперь стало известно, президент CrowdStrike Шон Генри в своём интервью Комитету по разведке в декабре 2017 года признал, что его компании не удалось найти никаких конкретных доказательств не только причастности «российских хакеров» к взлому серверов руководства Демократической партии, но и даже самого факта этого взлома.

Как отмечается в материале WSWS, заявления Шона Генри скрывали больше двух лет. По данным американской прессы, Комитет палаты представителей по разведке ещё в сентябре 2018 года единогласно проголосовал за публикацию интервью комитета со всеми свидетелями по «российскому делу» включая и Генри. Однако в марте 2019 года возглавляющий комитет член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф приказал Аппарату директора Национальной разведки США не предоставлять документы юристам Белого дома, намеревавшимся их изучить. Шифф отказывался публиковать стенограммы до тех пор, пока несколько дней назад и.о. директора Национальной разведки и соратник Трампа Ричард Гренелл не пригрозил обнародовать материалы по собственной инициативе, говорится в статье.

Судя по стенограмме его интервью с Комитетом по разведке, Шон Генри неоднократно упоминал «признаки» и «косвенные доказательства» того, что электронная переписка Нацкомитета демократов была похищена посредством взлома, однако эти заявления «не могут скрыть тот факт, что никаких серьёзных доказательств этого получено не было», пишет журналист WSWS. В этом, впрочем, признавался в интервью и сам Генри. «Конкретных доказательств того, что данные были похищены у Национального комитета Демократической партии электронными средствами, мы не нашли, однако мы увидели определённые признаки того, что они всё же были похищены, — цитирует его автор материала. — Бывает, что мы ясно видим, что данные были похищены, и можем чётко об это заявить. В этом же случае, по всей видимости, подготовка к похищению велась, но у нас просто нет свидетельств того, что данные действительно покинули сервера». Что же касается утверждений о том, что взлом был проведён именно российскими хакерами, Генри в своём интервью заявил лишь, что CrowStrike «обнаружила активность, которая, по нашему мнению, совпадает с активностью, которую мы уже видели в прошлом и связывали с российским правительством» — но, опять же, не представил никаких доказательств, подчёркивает обозреватель WSWS.

Согласно информации, собранной WSWS, у компании CrowdStrike есть связи с «продемократическими элементами американских элит, которые настойчиво добиваются агрессивной конфронтации с Россией»: частности, Шон Генри до работы в ней занимал должность замдиректора ФБР (причём его начальником был Роберт Мюллер, который вёл «российское дело» в качестве спецпрокурора минюста США), а один из сооснователей CrowdStrike Дмитрий Альперович является старшим научным сотрудником «Атлантического совета» — американского аналитического центра, «продвигающего американский империализм». В 2016 году CrowdStrike уже делала ложные обвинения в адрес России, заявив, что российские хакеры смогли получить доступ к украинским военным технологиям, говорится в материале издания.