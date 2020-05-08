Sun: свежие данные о «российском деле» повергли одного из главных обвинителей Трампа в «панику»

Американские СМИ сообщают, что наконец обнародованные стенограммы интервью комитета палаты представителей США по разведке с высокопоставленными официальными лицами в рамках «российского дела» не содержат никаких доказательств «сговора» между Трампом и Россией, пишет The Sun. По данным газеты, подобные новости заставили впасть в «панику» председателя комитета Адама Шиффа, который ранее прямо утверждал, что подобные свидетельства существуют.

Главу комитета палаты представителей США по разведке Адама Шиффа, который ранее заявлял в интервью американским СМИ о том, что доказательства «сговора» президента Дональда Трампа с Москвой существуют, повергли в «панику» недавние публикации в прессе, согласно которым недавно опубликованные стенограммы, связанные с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, свидетельствуют о том, что подобных доказательств не существует, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на чиновников администрации Трампа.

Как подчёркивает корреспондент The Sun, американские СМИ сообщают, что согласно опубликованным теперь стенограммам, в которых подробно излагается содержание интервью комитета по разведке с рядом высокопоставленных чиновников, включая сотрудников правоохранительных органов и разведывательных служб, в рамках расследования «российского дела», чиновники признавали, что не смогли найти данных, свидетельствующих о сотрудничестве избирательного штаба Трампа с Россией — к примеру источники Fox News, знакомые с содержанием стенограмм, заявили, что предоставить такие данные не смог ни один из 53 свидетелей, интервью с которыми содержатся в стенограммах. Такие заявления подтверждают выводы бывшего спецпрокурора минюста США Роберта Мюллера, который по итогам расследования «российского дела» не смог найти свидетельств незаконных действий со стороны соратников нынешнего президента, говорится в материале британской газеты.

По мнению отдельных экспертов, такие новости могут вызвать вопросы к Шиффу — ведь он в интервью каналу CBS в марте 2019 года заявил, что в «электронных письмах от россиян, отправленных через их посредника, есть прямые свидетельства» того, что Москва предлагала Трампу «компромат» на его соперницу Хиллари Клинтон.

Как напоминает корреспондент The Sun, в рамках расследования российского дела комитет по разведке палаты представителей провёл в 2017 году и в начале 2018 года интервью с рядом высокопоставленных чиновников администрации Трампа, а также с высшими чинами администрации Барака Обамы. В сентябре 2018 года комитет проголосовал за обнародование стенограмм этих интервью в рамках инициированного республиканцами разбирательства, призванного пролить свет на то, как расследовалось «российское дело», однако опубликованы документы были только сейчас; в подобной задержке республиканцы обвиняли как раз Адама Шиффа — в частности, утверждалось, что 43 стенограммы были закончены ещё в июне 2019-го, однако Шифф специально затягивал процесс.

По итогам «российского дела», расследование которого продолжалось 21 месяц, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения в различных преступлениях 34 лицам и трём компаниям, однако не нашёл доказательств того, что избирательный штаб Трампа пошёл на «сговор» с Москвой, пишет The Sun. Расследование «сильно омрачило президентство» господина Трампа и затронуло многих членов его семьи, подчёркивается в материале издания.

