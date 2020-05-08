Fox News: закрытие дела против Флинна возмутило СМИ и политиков

Министерство юстиции США сняло все обвинения с бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который чуть было не сел в тюрьму из-за телефонного разговора с российским послом. По словам ведущего Fox News Такера Карлсона, доподлинно известно, что ФБР подставило Флинна, однако прекращение уголовного преследования возмутило многих в Америке.

Вернёмся к последним событиям в истории с Майклом Флинном. Если этим вечером вы вообще смотрели новости, а мы подозреваем, что смотрели, вы знаете, что прямо сейчас политически ангажированные люди горячо спорят о решении Министерства юстиции закрыть дело против генерала Флинна. Они вопят. Но спора быть не должно, потому что основания для закрытия дела вообще-то ясны. Мы их уже знаем. Чиновники Минюста сегодня подробно их объяснили. Прочтите документы, они того стоят, они есть в сети.



Очевидно, почти никто из тех, кто комментирует дело, их не читал. А следовало бы. Это шокирующие документы. Не для республиканцев или демократов, но для американцев. Ранее в этой передаче мы в общих чертах рассказывали о том, что известно о деле Флинна. О том, как коррумпированный сотрудник ФБР по имени Питер Стржок решил любыми средствами погубить карьеру Майкла Флинна. В какой-то момент Стржок рассматривал возможность предъявить Флинну обвинения по так называемому закону Логана. Это закон, которому уже 220 лет, и за всю историю Америки по нему не осудили ни единого человека. На самом деле, и обвинений-то по закону Логана не выдвигали со времён, предшествовавших Гражданской войне. Кстати, теперь это, возможно, неконституционно, и этого даже при желании не сделать. Но Стржоку было всё равно. Его целью было поддерживать расследование на плаву, вне зависимости от того, оправданно ли это с точки зрения закона.



К 4 января 2017 года ФБР уже завершило своё расследование в отношении Флинна, а оно было тщательным. После четырёхмесячной проверки Флинна они не обнаружили, цитирую, «какой бы то ни было порочащей информации», связывающей Флинна с Россией. Честное расследование, на которое мы все как американцы имеем право рассчитывать, закончилось бы в тот же миг. И, согласно сегодняшнему заявлению Минюста, должно было закончиться. Цитирую: «Министерство не считает, что имелись легитимные основания для расследования и преследования назначенного советника по национальной безопасности за общение с иностранным послом и стремление ослабить геополитическую напряжённость перед инаугурацией следующего президента».



В этом вся суть. Майкл Флинн не совершал преступления, и они это знали. Почему они знали? Потому что ФБР уже прослушивало телефон Майкла Флинна. Что само по себе вызывает шок и возмущение, в свободной стране такое совершенно неприемлемо! Но по какой-то причине никто в Вашингтоне этого как будто бы не замечает или никому это не важно. Напрасно.



Поскольку ФБР уже в подробностях знало, что говорил по телефону Флинн, согласно сегодняшнему заявлению Минюста, «не было никакого основания или необходимости изучать личные воспоминания господина Флинна о том, что было сказано». Они ведь знали. Другими словами, всё это было западнёй с самого начала.



Мы это точно знаем, это не наши домыслы. Потому что мы располагаем текстовыми сообщениями, которые Питер Стржок отправлял своей гаденькой девушке, юристу из госаппарата Лизе Пейдж. А если бы у нас не было этих сообщений? Чуть так и не вышло: сначала, как вы помните, ФБР заявляло, что они потеряны из-за какого-то «технического сбоя». Ещё чуть-чуть — и мы бы не выяснили, что в действительности произошло. Майкл Флинн чуть не отправился в тюрьму.



И это выводит нас на суть всего происшедшего, отсюда следует самый главный вопрос: как часто ФБР подставляет людей? Сколько ещё жизней они уничтожили, притом что общественность об этом даже не знает? Другими словами, это не про Майкла Флинна, а про вас. Об этом страшно думать.



Большинство людей в Вашингтоне, похоже, настроены об этом не думать. Они намерены искать этому оправдание. Одной из первых сегодняшнюю новость прокомментировала Ильхан Омар. «Привилегированность белых в действии!» — написала она в Twitter. Омар не объяснила, как вообще к делу Майка Флинна относится его цвет кожи, с которым он ничего не может поделать. Но всё равно она осудила это решение как расистское. Удивлены? Не стоит удивляться. Ильхан Омар, судя по всему, вышла замуж за собственного брата, чтобы обмануть иммиграционную систему, горячо ненавидит страну, которая её спасла, и сводит все мыслимые темы к самому порочному разжиганию расовой розни. Может ли в одном человеке быть столько омерзительного, сколько в Ильхан Омар? В это трудно поверить. Она как пародия на всё отталкивающее. Некоторые из нас сомневаются, что она вообще существует, должно быть, её придумал национальный комитет Республиканской партии! Этого, конечно, мы подтвердить не можем. Зато можем с уверенностью сказать, что национальный комитет Республиканской партии не придумывал новостное кабельное телевидение. А тамошние болванчики были почти так же разгневаны, как Ильхан Омар.



Дата выхода в эфир 07 мая 2020 года.