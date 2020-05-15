Global Times: политизируя коронавирус, США проигрывают в войне с ним

Борьба с коронавирусом должна быть «народной войной, в которой всем руководит наука», считает Global Times. Но в США главенствующую позицию заняли политики, которые игнорируют мнения экспертов, не учатся на своих ошибках и пытаются свалить всю ответственность на Китай. По мнению издания, Америка не сможет победить, пока не прекратит попытки политизировать пандемию.

В отношении пандемии коронавируса в США сегодня наиболее отчётливо слышны два голоса, пишет Global Times. Один, политический, выступает за скорейшее возобновление экономической деятельности. Другой же, представляющий научное сообщество, настаивает, что слишком ранняя отмена режима социального дистанцирования может спровоцировать новые вспышки заболевания.

Кроме того, как обращает внимание издание, американские политики выступают и за то, чтобы призвать Китай к ответственности. И практически никто из учёных США эту позицию не разделяет.

По мнению газеты, борьба против COVID-19 должна быть «народной войной, в которой всем руководит наука». Однако в Америке в этом противостоянии главенствующее положение заняли политики, а не учёные. Президент Дональд Трамп и многие высокопоставленные госслужащие США неоднократно выступали с заявлениями, противоречащими научным фактам, и призывали людей не верить словам экспертов. Они не хотят подходить к проблеме рационально и анализировать свои ошибки — проще перекинуть вину на Китай в попытке добиться «политического равновесия».

Что примечательно, влиятельные американские СМИ тоже не способствуют тому, чтобы общество могло взглянуть на себя со стороны, потому что каждый из ресурсов обычно уже занимает ту или иную политическую сторону.

Global Times подчёркивает: борьба против коронавируса — действительно «народная война», но только американцев стали мобилизовывать слишком поздно и без научного подхода. Самое элементарное — сколько времени ушло на то, чтобы жители США, наконец, стали носить маски? Только недавно соответствующее правило было введено для сотрудников Белого дома. А вот попытки Вашингтона политизировать ситуацию всё это время не прекращались ни на минуту. Власти продолжают укоренять в людях мысли о том, что возвращаться на работу правильно, эпидемии бояться не стоит и во всём виноват Китай.

Как такая Америка сможет одержать победу над вирусом? США так и не сформировали единого фронта, единой стратегии, а тем временем число умерших от болезни превысило 82 тыс. человек. Так и не установив чёткую систему отслеживания заражённых, власти страны торопятся возобновить экономическую деятельность.

Как отмечает газета, из-за особенностей своего государственного устройства США очень сложно координировать меры по борьбе с эпидемией во всех частях страны. Повсеместной консолидации усилий не помогает и непрестанное политическое противостояние двух партий.

«В предпринятых мерах по борьбе с эпидемией США не сумели воспользоваться своим сильным научным потенциалом и более развитой системой здравоохранения. Америка ведёт хаотичную борьбу, которая обходится дорого и приносит мало хорошего и главными жертвами которой становятся обычные люди. К несчастью, в таких условиях в большинстве ситуаций сейчас США прибегают к попыткам уйти от ответственности и свалить всю вину на Китай», — утверждает Global Times.

По словам издания, «единственная в мире сверхдержава вырождается». Если в США сейчас больше всего заражённых и умерших, значит, у них слабая оборона от вируса, значит, пора заняться укреплением систем профилактики и контроля над распространением болезни. Единственный способ «сделать Америку снова великой» — начать ставить науку выше политики.