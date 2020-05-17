Independent: в Пентагоне неохотно подтвердили разработку гиперзвукового оружия
Пентагон неохотно прокомментировал разработку гиперзвукового оружия, после того как в ходе церемонии первой официальной презентации флага Космических сил США президент Дональд Трамп похвастался новым оружием, пишет The Independent.
«У нас есть — я называю её супер-пупер ракетой. Как мне на днях сообщили, она в 17 раз быстрее, того, что у них есть сейчас, также превосходя самую быструю ракету, которая есть в нашем распоряжении, — заявил в пятницу американский лидер. — Вы знаете, что у России есть в пять раз более быстрая ракета, а Китай работает над ракетой в пять или шесть раз быстрее. Теперь у нас есть ракета в 17 раз быстрее, и её только что одобрили».
После того как стало известно об отказе администрации президента комментировать вопрос разработки ракеты, пресс-секретарь Пентагона Джонатан Рат Хоффман подтвердил разработку гиперзвукового оружия.
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