Euronews: президент США принимает гидроксихлорохин «для профилактики» от коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что он принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин, использование которого для защиты от коронавируса многие врачи считают спорным. Трамп также сообщил, что дал ВОЗ месяц для одобрения реформ, которых требует Вашингтон. В противном случае он угрожает заморозить финансирование этой организации, передаёт Euronews.

На заседании в Белом доме, на начало которого была допущена пресса, американский президент заявил, что уже несколько дней принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин, применение которого вызывает споры в медицинском сообществе.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Гидроксихлорохин применяется для лечения малярии давно, лет 30, а может, и все 40. Его используют при волчанке и артрите. Таким образом, он проверен и перепроверен. Я ждал, что у вас глаза полезут на лоб, когда я это скажу. Так вот, я это и говорю: я принимаю это средство примерно десять дней. И я всё ещё здесь.

Трамп также сообщил, что дал ВОЗ месяц, чтобы та гарантировала проведение реформ, которых требует Вашингтон. В противном случае финансирование этой организации он намерен временно заморозить.

Американская экономика тем временем возобновляет функционирование: на работу вернулись сотрудники автомобилестроительной индустрии, таких по всей стране чуть больше 130 тысяч человек. Допуск к конвейеру разрешён только после прохождения профилактических процедур, в которые входит обязательное измерение температуры.

МУЖЧИНА: Надеюсь, что тут всё продезинфицировали прежде, чем мы вернёмся в цех. Думаю, что все готовы следовать новым протоколам санитарной безопасности.

В настоящий момент в США выявлено почти миллион шестьсот тысяч вирусоносителей. Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции приближается к 92 тысячам, тесты сдали свыше 12 миллионов трёхсот тысяч жителей Америки.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.