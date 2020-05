CNN: коронавирус вскрыл фармацевтическую зависимость США от Индии и Китая

03:00

Издание США назвало «морским монстром» создаваемый в России экраноплан

Новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка», который планируется создать в России в 2020 году, станет новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». Об этом пишет американское издание We Are the Mighty.