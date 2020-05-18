CNN: коронавирус вскрыл фармацевтическую зависимость США от Индии и Китая

Коронавирус продемонстрировал зависимость США от Индии и её лекарств-дженериков, пишет CNN.

Согласно исследованию, проведённому недавно Конфедерацией индийской промышленности и компанией KPMG, в США в 90% всех рецептов фигурируют дженерики. Кроме того, каждая третья потребляемая таблетка производится индийским производителем дженериков.

И хотя Соединённые Штаты до сих пор в плане приобретения конечного продукта сохраняют влияние на своего союзника Индию, однако более серьёзная проблема возникла на более раннем этапе этой цепочки поставок.

Индия получает около 68% своего сырья — точнее активных фармацевтических субстанций (АФС) — из Китая. Любые перебои в этом звене могут создать серьёзную проблему, особенно во время пандемии.

В то время как учёные и фармацевтические компании стремятся найти эффективное лечение и вакцину для COVID-19, есть опасения, что из-за нынешних проблем с цепочкой поставок США и другие страны могут столкнуться с нехваткой лекарств именно тогда, когда они больше всего нуждаются в этих препаратах.

И пока США обещают в сфере фармацевтики продолжить политику «Покупай американское», индийцы планируют расширить производство своих собственных АФС. Но будет ли этого достаточно, чтобы во время нынешней пандемии и сразу после неё заместить поставки из Китая?

В настоящее время в Поднебесной насчитывается более 7000 производителей АФС, при этом в Индии таких заводов всего 1500.

Фармацевтический сектор Индии уже не первый раз страдает от спада производства в КНР.

Так, во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году Китай почти на три недели закрыл большинство своих объектов АФС, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха и достичь своей цели — «голубого неба». Всё это привело к росту стоимости некоторых нефасованных лекарственных форм, поставляемых исключительно из Китая.

После этого инцидента правительство Индии даже рассматривало идею по созданию «мегафармпарков» для производства АФС, но, как сообщается, проект был отложен из-за отсутствия финансовой поддержки.

Тем не менее последние перебои с поставками привели к переосмыслению этой проблемы.

21 марта этого года правительство Индии вернулось к планам по созданию фармацевтических парков в рамках пакета мер стоимостью $1,3 млрд для увеличения внутреннего производства лекарственных препаратов.

США, в свою очередь, также осознали необходимость стать более самодостаточной страной.

«Никогда больше мы не должны зависеть от остального мира в наших основных лекарствах и контрмерах», — заявил Питер Наварро, экономический советник Трампа.

Он также подчеркнул, что после окончания нынешней пандемии американское правительство будет закупать лекарственные средства первой необходимости, медицинские принадлежности и оборудование только у американских компаний, пишет CNN.