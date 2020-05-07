Independent: итальянские учёные утверждают, что нашли вакцину от коронавируса

03:00 Макгрегор недоволен своим положением в рейтинге UFC Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор недоволен, что его бывший оппонент Дастин Порье опережает его в рейтинге лучших легковесов организации.

03:00 Путин проведёт совещание по поддержке авиационной отрасли Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание, посвящённое поддержке авиационной отрасли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

03:00 Губерниев признался, что хотел бы прокомментировать парад Победы Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что когда-нибудь хотел бы поработать на параде Победы.

03:00 ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку Федеральная антимонопольная служба вместе с прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на гречку.

03:00 Источник: Ларионов возглавит молодёжную сборную России по хоккею Известный в прошлом хоккеист Игорь Ларионов станет главным тренером молодёжной сборной России.

03:00 СК проводит обыски в домах задержанного бизнесмена Анатолия Быкова СК проводит обыски в домах предпринимателя Анатолия Быкова в Красноярске и Крыму. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

03:00 СБР погасил задолженность по зарплате перед своими сотрудниками Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о погашении задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками.

03:00 Помпео напомнил Китаю о судьбе СССР Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Китая решить, хотят ли они «быть частью цивилизованного общества».

03:00 Гончаренко: не факт, что переход Трусовой к Плющенко сыграет ей в плюс Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

03:00 Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

03:00 Тактаров выразил желание провести бой с Тайсоном Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что хотел бы провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

03:00 Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил врач Александр Мясников.

03:00 Мишина назвала приход Трусовой серьёзным риском для Плющенко Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала переход российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгению Плющенко.

03:00 Чеферин назвал возобновление Бундеслиги большим шагом к возвращению к нормальной жизни Президент Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на возобновление чемпионата Бундеслиги.

03:00 Появились фото группы кораблей НАТО в Баренцевом море Опубликованы фото группировки кораблей НАТО, состоящей из трёх эсминцев ВМС США и одного британского фрегата, в Баренцевом море. Снимки размещены 6-м флотом Соединённых Штатов.

03:00 Ряд промышленных предприятий Подмосковья смогут работать с 12 мая Строительные компании и ряд промышленных предприятий смогут вернуться к работе в Подмосковье с 12 мая.

03:00 Путин и Макрон обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

03:00 Тренер Нурмагомедова признался, что всё ещё опасается Макгрегора Хавьер Мендес, американский тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, назвал ирландца Конора Макгрегора самым опасным соперником в карьере россиянина.

03:00 CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.

03:00 Отец Трусовой: вокруг Саши много негатива в соцсетях Вячеслав Трусов, отец российской фигуристки Александры Трусовой, прокомментировал пост в социальных сетях, сделанный якобы от имени его дочери, в котором сообщается, что спортсменка ушла от своего тренера Этери Тутберидзе по личным причинам.

03:00 Госархив Крыма выпустит сборник рассекреченных ФСБ документов о преступлениях нацистов Госархив Крыма работает над сборником документов, рассекреченных республиканским управлением ФСБ России, а также переданных региональным управлением МВД. Речь идёт о материалах, которые рассказывают о преступлениях нацистов на территории полуострова во время Великой Отечественной войны.

03:00 Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими. Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

03:00 В Ростов-на-Дону прибыл самолёт из Тель-Авива с россиянами Самолёт «Уральских авиалиний» с россиянами на борту приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Он прилетел из Тель-Авива, сообщает РИА Новости.

03:00 Корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» прибыли в Петербург Учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы прибыли в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях в честь Дня Победы.

03:00 Единую карту петербуржца получили 560 тысяч человек за год Единую карту петербуржца получили 560 тыс. человек с мая 2019 года.

03:00 В Ставропольском крае начал работу ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19 В Ставропольском крае начал работу ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

03:00 Источник: футболисты «Барселоны» прошли тесты на коронавирус и могут приступить к тренировкам Все футболисты испанской «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию и могут возвращаться к тренировочному процессу.

03:00 Международный фестиваль «От всей души» в Ульяновской области перевели в онлайн-формат Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» в Ульяновской области состоится в онлайн-формате.

03:00 В Карелии возобновят работу парикмахерские и салоны красоты В Карелии предприятия сферы услуг, в том числе парикмахерские и салоны красоты, смогут возобновить работу с 15 мая. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.

03:00 Леонова считает, что за переходом Трусовой к Плющенко стоят родители фигуристки Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова прокомментировала переход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

03:00 Шлеменко рассказал, в чём Александр Емельяненко превзошёл своего брата Фёдора Известный российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, в чём Александр Емельяненко превзошёл своего старшего брата Фёдора.

03:00 В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет сохраняться до июня. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

03:00 Черчесов высказал слова поддержки заболевшему коронавирусом Федуну Бывший футболист и тренер московского «Спартака», а ныне наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что уже связался с владельцем красно-белых Леонидом Федуном и пожелал ему скорейшего выздоровления.

03:00 В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом и договорились наращивать координацию по борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, лидеры поговорили о положении дел на рынке нефти, рассказали в Кремле.

03:00 Минфин предложил приостановить таможенные проверки Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.

03:00 Брат Федуна охарактеризовал состояние владельца «Спартака» Андрей Федун, брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о его состоянии.

03:00 Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями и пандемию Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону подняли вопросы контроля над вооружениями и борьбы с пандемией коронавируса.

03:00 Двое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус.

03:00 В России начались испытания БПЛА в рамках борьбы с распространением COVID-19 Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» начал испытания возможностей беспилотников «при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НИЦ.

03:00 На Украине сменился глава миссии МВФ Новым главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине назначена Иванна Владкова Голлар, ранее возглавлявшая миссии в Молдавии и Северной Македонии. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман.

03:00 Для ветеранов Ставрополя организуют праздничные концерты во дворах В Ставрополе организуют праздничные концерты для ветеранов в честь 9 Мая. Из-за режима самоизоляции большинство основных мероприятий состоится онлайн.

03:00 Жительницу Омска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19 Жительницу Омска оштрафовали за фейк о коронавирусе.

03:00 Театр Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая.

03:00 В Ростовской области направили более 34 млн рублей на покупку квартир для ветеранов В Ростовской области направили 34,6 млн рублей на приобретение квартир для ветеранов в 2020 году.

03:00 Сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными во всех регионах Сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

03:00 В Ростовской области выделили 51 млн рублей для госпиталя, где лечат пациентов с COVID-19 В Ростовской области выделили 51 млн рублей для госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусом.

03:00 В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с ЕГЭ Замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов прокомментировал ситуацию с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

03:00 В Госдуме прокомментировали исследование о материалах западных СМИ об СССР во Второй мировой войне Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков прокомментировал исследование специалистов МИА «Россия сегодня», посвящённое публикациям западных СМИ об СССР во Второй мировой войне.

03:00 В Рособрнадзоре оценили вероятность поэтапного начала нового учебного года Замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов оценил вероятность поэтапного начала нового учебного года в школах и вузах.