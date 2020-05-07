Independent: итальянские учёные утверждают, что нашли вакцину от коронавируса

По словам учёных из Италии, им удалось провести успешные испытания на мышах своей вакцины против коронавируса, пишет Independent. Тесты на людях они планируют запустить осенью. Если они тоже будут успешны, то разработчики обещают, что получится полностью итальянская вакцина на итальянских технологиях, которая будет доступна всему миру.
Итальянские учёные уверяют, что разработали вакцину, которая может нейтрализовать коронавирус в клетках человека, пишет The Independent. Они провели испытания на мышах в римской больнице, которая специализируется на инфекционных болезнях, и получили положительный результат. Тесты на людях они предполагают начать с осени этого года.
По словам учёных, они плотно работают, чтобы получилась вакцина, основанная на итальянских разработках при итальянских технологиях, испытанная в Италии и доступная каждому. Но при этом им нужна поддержка как от государства, так и от международных институтов. Учёным ещё предстоит выяснить, как долго сохраняется такой эффект.
По словам разработчиков, после однократного введения препарата у мышей появились антитела, способные заблокировать вирус. Всего они испытали пять вариантов вакцины, все успешно, и отобрали из них два с наилучшими результатами. Основаны вакцины на протеине ДНК, который вирус использует, чтобы попасть в клетку человека.
Как напоминает The Independent, поиски вакцины ведут и другие крупные университеты.
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