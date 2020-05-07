CNN: Помпео признал, что США не уверены, что коронавирус вышел из уханьской пробирки

Несмотря на заявления о наличии «огромных доказательств», указывающих на то, что коронавирус появился в уханьской лаборатории, госсекретарь Помпео сообщил, что у Вашингтона нет в этом уверенности, пишет CNN. Тем не менее, по его словам, в этих двух утверждениях нет никакого противоречия, так как США по-прежнему пытаются выяснить правду, в то время как Пекин не предоставил Вашингтону никакого доступа к данным Уханьского института вирусологии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона нет уверенности в том, откуда началась пандемия коронавируса, даже несмотря на более ранние заявления о наличии «огромных доказательств» того, что вирус происходит родом из китайской лаборатории, пишет CNN.

Хотя Помпео и признал, что он не может быть в этом уверен, он продолжает настаивать на своём раннем утверждении. Кроме того, его слова противоречат мнению экспертов по всему миру, считающих, что человеку вирус передался на рынке диких животных. Американская разведка также полагает, что «крайне маловероятно», чтобы коронавирус появился из лабораторной пробирки.

Тем не менее в интервью каналу Fox в среду Помпео продолжал настаивать на том, что он «видел улики, говорящие о том, что вирус, вероятно, появился в Уханьском институте вирусологии», добавив, однако, что был бы «рад узнать о доказательствах, указывающих на обратное».

Главный дипломат США агрессивно критикует подход Пекина к вирусу, в то время как администрация Трампа пытается избежать ответственности за последствия заражения, которое стало причиной смерти 71 тыс. американцев, а также привело к заморозке экономики в решающие месяцы перед президентскими выборами.

Помпео также уверен, что никаких противоречий между его позицией и комментариями других высокопоставленных американских чиновников, которые усомнились в его теории, на самом деле нет.

«У нас нет уверенности, — сообщил Помпео на пресс-конференции в среду. — Существуют серьёзные доказательства того, что вирус появился из лаборатории. Оба этих утверждения могут быть правдой. И я говорил и о том, и об этом. Как и чиновники администрации. Всё это правда».

Госсекретарь полагает, что различные заявления с его стороны, а также со стороны высокопоставленных военных чиновников США и разведсообщества вполне стыкуются между собой. По его словам, разведсообщество «по-прежнему выясняет, откуда появился вирус».

«Мы все пытаемся найти правильный ответ. Мы все пытаемся прояснить ситуацию, — объяснил он. — В разных местах присутствует разный уровень уверенности. И это вполне нормально. Люди смотрят на разные наборы данных, которые приводят их к разным уровням уверенности. Каждый из нас изучает это дело и в курсе реального положения дел. А реальное положение дел таково, что всё это пришло из Ухани».

Тем не менее, хотя госсекретарь в воскресном интервью на ABC News подтвердил наличие серьёзных доказательств появления вируса в уханьской лаборатории, в среду он не смог это никак подтвердить. При этом официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин указала на то, что министр не смог предоставить никаких доказательств своих слов, так как их у него просто нет.

«Этим делом должны заниматься учёные, а не политики, исходя из своих внутриполитических потребностей», — подчеркнула она.

В США многочисленные эксперты, включая главного специалиста страны по инфекционным заболеваниям доктора Энтони Фаучи, сомневаются в истинности теории о том, что вирус появился в лаборатории.

При этом 30 апреля разведсообщество США заявило, что «согласно с широко распространённым в учёной среде мнением, что COVID-19 не был создан человеком и не является генетически модифицированным вирусом», однако продолжает изучать это дело.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также отметил, что имеющаяся информация не даёт оснований утверждать, что вирус появился в лаборатории, добавив, однако, что «в нынешней обстановке ничего нельзя исключать».

Помпео неоднократно заявлял, что США не получили доступ к Уханьскому институту вирусологии, где, по его словам, и зародился вирус. Политик также осудил китайскую правящую партию за отсутствие прозрачности.

«Это по-прежнему проблема: у нас всё ещё нет необходимых проб, у нас нет доступа, — пожаловался госсекретарь. — Суть сотрудничества в действии, в открытости, в коллективном пользовании информацией. Детальные данные о нулевом пациенте и о том, где всё началось, находятся в распоряжении лишь китайской Коммунистической партии».

Ранее администрация Трампа сообщила, что они будут искать ответственных за распространение смертоносной пандемии. По некоторым данным, они уже планируют ввести против Пекина карательные меры в нескольких сферах. Речь, в частности, идёт о санкциях, отмене долговых обязательств США и новой торговой политике, напоминает CNN.