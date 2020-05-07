Independent: коронавирус вызвал в Великобритании рост расистских настроений в отношении китайцев

Из-за пандемии коронавируса проживающим в Соединённом королевстве китайцам и выходцам из Юго-Восточной Азии всё чаще приходится сталкиваться с расизмом, сообщает The Independent. По данным газеты, за первый квартал нынешнего года британские правоохранительные органы зарегистрировали в три раза больше преступлений на почве ненависти против азиатов, чем за аналогичный период прошлого года.

Британская полиция во время пандемии коронавируса зафиксировала «резкий рост» преступлений на почве ненависти против китайцев, пишет The Independent со ссылкой на обнародованные правоохранительными органами данные.

Как подчёркивается в материале издания, число преступлений такого рода, зарегистрированных полицией за первые три месяца 2020 года, почти втрое превысило статистику за аналогичный период 2018 и 2019 годов. С января по март 2020-го в полицию сообщили в общей сложности о 267 преступлениях на почве ненависти по всей Великобритании, 63 из которых были зарегистрированы лондонской Службой столичной полиции; при этом правоохранительные органы графств Камбрия, Девон, Корнуолл, Эссекс, Хамберсайд и Нортгэмптоншир уже зафиксировали больше подобных преступлений, чем за весь 2019 год. В целом за прошлый год в стране было зарегистрировано 375 преступлений на прошлой ненависти против китайцев, а за 2018 — 360, уточняет корреспондент The Independent.

После того, как коронавирусная инфекция начала распространяться в Великобритании, СМИ стали сообщать о многочисленных проявлениях расизма в отношении китайцев; потерпевшие, в частности, жаловались на плевки, удары и словесные оскорбления со стороны прохожих на улице, пишет автор статьи. Комментируя ситуацию в интервью британскому телевидению, заместитель начальника британской полиции Марк Хэмилтон, который отвечает за борьбу с преступлениями на почве ненависти, , что «ответственность за пандемию не несёт никто, а право на защиту от целенаправленных насильственных действий имеют все». «Нам известно, что некоторые подразделения, к сожалению, получили жалобу на небольшое число правонарушителей, совершавших преступления на почве ненависти против китайцев и выходцев из Юго-Восточной Азии в связи с пандемией», — добавил он.

Дочь владельца китайской кулинарии в городе Хитчин Шэрон Со рассказала в интервью The Independent, что у её отца случился конфликт с подростком. По словам девушки, подросток вошёл в заведение в компании двух товарищей и стал спрашивать у владельца, снимая его на телефон, заражён ли он коронавирусом, а затем в него плюнул. «Он сунул свой телефон папе прямо в лицо и стал кричать: «Коронавирус есть у тебя? Есть коронавирус?». Отец его сначала проигнорировал и ушёл на кухню, но мальчик остался в закусочной и продолжил кричать. Тогда отец снова к ним вышел и потребовал, чтобы он ушёл, а мальчик опёрся о стойку, плюнул ему в лицо, и убежал вместе с остальными», — цитирует Со The Independent. По данным газеты, в полиции инцидент был зарегистрирован как «нападение с отягчающим обстоятельством в виде расизма».

В феврале другое подобное происшествие произошло на Оксфорд-стрит в центре Лондона — 23-летний студент из Сингапура Джонатан Мок был избит группой людей, которые также упоминали коронавирус, пишет корреспондент The Independent. Как рассказывал на своей странице в Facebook сам Мок, который живёт в Лондоне уже два года и обучается в Университетском колледже Лондона, один из шести или семи нападавших, среди которых была одна женщина, заявил ему: «Мне тут в моей стране твой коронавирус не нужен». «Расизм — это не глупость, расизм — это ненависть. Расисты постоянно находят поводы для того, чтобы дать своей ненависти выход, и теперь, на фоне коронавируса, они нашли себе очередной предлог», — цитирует The Independent сингапурского студента.