Independent: коронавирус вызвал в Великобритании рост расистских настроений в отношении китайцев
Британская полиция во время пандемии коронавируса зафиксировала «резкий рост» преступлений на почве ненависти против китайцев, пишет The Independent со ссылкой на обнародованные правоохранительными органами данные.
Как подчёркивается в материале издания, число преступлений такого рода, зарегистрированных полицией за первые три месяца 2020 года, почти втрое превысило статистику за аналогичный период 2018 и 2019 годов. С января по март 2020-го в полицию сообщили в общей сложности о 267 преступлениях на почве ненависти по всей Великобритании, 63 из которых были зарегистрированы лондонской Службой столичной полиции; при этом правоохранительные органы графств Камбрия, Девон, Корнуолл, Эссекс, Хамберсайд и Нортгэмптоншир уже зафиксировали больше подобных преступлений, чем за весь 2019 год. В целом за прошлый год в стране было зарегистрировано 375 преступлений на прошлой ненависти против китайцев, а за 2018 — 360, уточняет корреспондент The Independent.
После того, как коронавирусная инфекция начала распространяться в Великобритании, СМИ стали сообщать о многочисленных проявлениях расизма в отношении китайцев; потерпевшие, в частности, жаловались на плевки, удары и словесные оскорбления со стороны прохожих на улице, пишет автор статьи. Комментируя ситуацию в интервью британскому телевидению, заместитель начальника британской полиции Марк Хэмилтон, который отвечает за борьбу с преступлениями на почве ненависти, , что «ответственность за пандемию не несёт никто, а право на защиту от целенаправленных насильственных действий имеют все». «Нам известно, что некоторые подразделения, к сожалению, получили жалобу на небольшое число правонарушителей, совершавших преступления на почве ненависти против китайцев и выходцев из Юго-Восточной Азии в связи с пандемией», — добавил он.
Дочь владельца китайской кулинарии в городе Хитчин Шэрон Со рассказала в интервью The Independent, что у её отца случился конфликт с подростком. По словам девушки, подросток вошёл в заведение в компании двух товарищей и стал спрашивать у владельца, снимая его на телефон, заражён ли он коронавирусом, а затем в него плюнул. «Он сунул свой телефон папе прямо в лицо и стал кричать: «Коронавирус есть у тебя? Есть коронавирус?». Отец его сначала проигнорировал и ушёл на кухню, но мальчик остался в закусочной и продолжил кричать. Тогда отец снова к ним вышел и потребовал, чтобы он ушёл, а мальчик опёрся о стойку, плюнул ему в лицо, и убежал вместе с остальными», — цитирует Со The Independent. По данным газеты, в полиции инцидент был зарегистрирован как «нападение с отягчающим обстоятельством в виде расизма».
В феврале другое подобное происшествие произошло на Оксфорд-стрит в центре Лондона — 23-летний студент из Сингапура Джонатан Мок был избит группой людей, которые также упоминали коронавирус, пишет корреспондент The Independent. Как рассказывал на своей странице в Facebook сам Мок, который живёт в Лондоне уже два года и обучается в Университетском колледже Лондона, один из шести или семи нападавших, среди которых была одна женщина, заявил ему: «Мне тут в моей стране твой коронавирус не нужен». «Расизм — это не глупость, расизм — это ненависть. Расисты постоянно находят поводы для того, чтобы дать своей ненависти выход, и теперь, на фоне коронавируса, они нашли себе очередной предлог», — цитирует The Independent сингапурского студента.
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