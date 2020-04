Guardian: Пекин так и не поборол «коронавирусный» расизм в Гуанчжоу

Несмотря на обещания Пекина положить конец дискриминации африканцев в Гуанчжоу, где, как выяснилось в этом месяце, многие чернокожие мигранты регулярно сталкиваются с притеснениями из-за опасений местных по поводу коронавируса, в городе мало что изменилось, констатирует The Guardian. Как поведали изданию проживающие в Гуанчжоу африканцы, их до сих пор отказываются обслуживать почти все местные заведения, хозяева которых боятся, что гости из Африки являются переносчиками инфекции.

В китайском Гуанчжоу мигрантам африканского происхождения продолжают отказывать в обслуживании в гостиницах, магазинах и ресторанах — несмотря на все заявления властей КНР, которые ранее заверяли правительства различных стран Африки в том, что дискриминация в рамках кампании по борьбе с коронавирусом будет прекращена, сообщает The Guardian. Как напоминает корреспондент британского издания, зафиксированные ранее в этом месяце в Гуанчжоу проявления дискриминации на почве расы вызвали крайне негативную реакцию в Африке, побудив ряд стран континента выразить официальный протест в адрес Пекина — что случается отнюдь не часто. Между тем, хотя китайские власти в ответ обещали положить дискриминации конец, проживающие в городе африканцы рассказали в беседе с журналистом, что до сих пор сталкиваются с враждебностью и расизмом со стороны местных жителей, многие из которых боятся, что гости из Африки могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.



Так, нигерийский предприниматель Фрэнк Ннабугву, который живёт в Гуанчжоу уже год, поведал The Guardian, что его после прохождения двухнедельного карантина не пустили в съёмную квартиру. «Охранники нам сказали: «Иностранцам вход воспрещён». Я очень расстроился. Ночевать пришлось на улице», — рассказал Ннабугву. По словам мужчины, местная полиция в итоге смогла отыскать отель, где ему согласились сдать номер. «Еду заказываем через ресепшн — если в курьерских компаниях узнают, что заказ сделал иностранец, они просто не выезжают. В магазине ничего не купить: если войдёшь, тебя выгоняют, прикрывая при этом лица», — пожаловался бизнесмен.



Как отметил в беседе с журналистом The Guardian эфиопец Кидус Мулугета, который приехал в Китай четыре года назад учиться на инженера-механика, атмосфера в Гуанчжоу изменилась стремительно. «Всё так быстро случилось, — цитирует мужчину издание. — Когда я оказался на карантине, с нами обращались нормально. А когда карантин закончился, всё стало по-другому и неприятно. Будто китайцы передумали». Мулугета, которому уже поступило предложение о трудоустройстве после завершения обучения от одной из китайских компаний, подчеркнул, что многие африканцы не могут найти съёмное жильё и сталкиваются с ситуациями, когда их отказываются пускать в магазины. «Они, конечно, говорят: «Иностранцам нельзя» — вот только россиян и европейцев, в общем белых, за порог пускают», — заявил он.



25-летний выходец из Ганы, обучающийся в Гуанчжоу информатике, рассказал The Guardian на условиях анонимности, что полицейские забрали его из гостиницы и отправили в другой отель на принудительный карантин, во время которого по меньшей мере пять раз тестировали на коронавирус. После этого студенту отказали в услугах в «примерно 15 гостиницах», и ему пришлось ночевать на улице. «Мне отказывали в доступе в общественные места, не позволяли входить в рестораны. А все анализы, которые мне провели, оказались отрицательными», — посетовал ганец.



Как отмечается в материале The Guardian, в апреле мир облетели кадры из Гуанчжоу, на которых были запечатлены притеснения против жителей города африканского происхождения, спровоцировав волну общественного негодования в ряде стран Африки. По оценке экспертов, введённые Пекином жёсткие меры по борьбе с пандемией коронавируса, в рамках которых практически всем иностранцам был запрещён въезд в страну, а возвращающихся из-за рубежа граждан обязали проходить карантин, повлекли за собой «подъём ксенофобии на новый уровень», и африканцы «приняли на себя основной удар» от этого эффекта. В Ганчжоу карантинные меры были усилены после того, как китайские СМИ сообщили об обнаружении в городе более сотни «ввезённых» случаев заражения Covid-19, включая 25 заражённых иностранцев, некоторые из которых прибыли из Африки, подчёркивается в статье.



Несмотря на то что африканские лидеры обычно очень неохотно критикуют власти КНР, которая предоставила ряду африканских правительств огромные ссуды, а в последние недели также оказывает им поддержку в плане борьбы с коронавирусом, сообщения из Гуанчжоу всё же заставили несколько стран выразить Пекину официальные претензии, пишет корреспондент The Guardian. По данным газеты, несколько государств континента вызвали для дачи объяснений китайских послов, а Африканский союз, включающий более 50 стран, заявил, что дискриминация в Китае вызвала у всех африканцев «огорчение, боль и унижение». По оценке эксперта по африкано-китайским отношениям Института международных отношений ЮАР Кобуса ван Стадена, размах реакции африканского интернет-сообщества на инциденты в Гуанчжоу застал многие правительства Африки врасплох. «Они поняли, что есть внутреннее давление. Обычно они преуменьшают масштабы проблем, но на этот раз, как мне кажется, поняли, что это будет с политической точки зрения невозможно», — приводит The Guardian слова эксперта.



Китайские чиновники отреагировали на обвинения в дискриминации оперативно — так, посольство Китая в Найроби сообщило в Министерство иностранных дел Кении о том, что перед администрацией Гуанчжоу «поставлена задача принять немедленные меры для обеспечения законных прав испытывающих трудности африканцев». В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда признал, что с внедрением мер по борьбе с «ввозом» коронавируса могут возникать «недоразумения» на местах. Вместе с тем, одновременно Пекин продвигал идеи о том, что сообщения о притеснении африканцев в Гуанчжоу — это клевета, призванная очернить Китай: к примеру, в одной из редакционных статей принадлежащего китайским властям издания Global Times утверждалось, что информационный шум вокруг инцидентов создают в первую очередь западные СМИ, американские политики и «гонконгские сепаратисты», пишет The Guardian.



Старший преподаватель гонконгского Университета Линнань Роберто Кастильо, который занимается изучением африканской диаспоры в Китае, в беседе с корреспондентом британского издания прокомментировал ситуацию так: «Реакция Китая — что, в общем, неудивительно — заключалась в том, что он отмахнулся от обвинений и стал представлять ситуацию так, будто это очередной случай искажения информации западными СМИ и фейковые новости, подчёркивая при этом, что Китай дискриминации иностранцев не допускает». По мнению эксперта, скандал из-за расизма в Гуанчжоу ставит под угрозу те успехи, которые в последние годы смог в политическом, коммерческом и культурном плане достичь в Африке Пекин. «Кадры, на которых чернокожие люди спят под мостами, африканские семьи с детьми выселяются из арендуемых ими на законных основаниях жилищ, а также они сталкиваются с отказом в обслуживании, были многими восприняты как проявление расизма со стороны Китая и предательство Пекином солидарности с Африкой в эти сложные времена», — заявил Кастильо.