Bloomberg: вслед за пандемиями всегда приходит ксенофобия

За пандемиями, которые всегда были спутницами глобализации, в свою очередь следует другой феномен — ксенофобия: видя связь между активным трансграничным перемещением людей и распространением инфекций, люди часто возлагают вину за вспышки заболеваний на конкретные расовые или этнические группы, в пишет обозреватель Bloomberg Дэвид Фиклинг. Как полагает журналист, так во многом вышло и с глобальной эпидемией нового коронавируса.

Глобализации всегда сопутствовали пандемии, но «в их тени прячется и третий феномен — расизм», пишет обозреватель Bloomberg Дэвид Фиклинг. «Это вызывает тревогу, — признаётся журналист. — Глобальная угроза, которую несёт новый коронавирус, по всей видимости, не заставила людей дать ей глобальный же и единый ответ, но зато привела к ситуации, когда американский президент вплоть до вторника называл патоген «китайским вирусом», а китайские чиновники, в свою очередь, распространяли в соцсетях распространяли теории заговора о том, что инфекция пришла от американских военных». Как подчёркивает Фиклинг, всё чаще приходится слышать о том, как на азиатов нападают за то, что они кашляют или отказывают им в обслуживании, потому что принимают за китайцев.

К несчастью, ничего нового в этом нет, констатирует Фиклинг. По мысли журналиста, нынешняя ситуация во многом аналогична событиям столетней давности, когда «в хаосе Первой мировой разваливалась первая объединённая внутренними связями мировая экономика» — тот коллапс был вызван не только войной и революциями, но и болезнью.

В эпоху парусных судов для миграции — и, соответственно, масштабных эпидемией — существовал «естественный ограничитель»: для того, чтобы пересечь Атлантический океан, требовалось до четырёх недель, а следовательно вспышки инфекций, возникавшие в пути, как правило уже «выгорали» к тому моменту, когда корабли достигали портов, поясняет автор. «Когда в Северную Америку пришёл тиф, который распространился среди ирландских эмигрантов, в сороковые годы XIX века бежавших сюда от картофельного голода, корабельные вспышки инфекции получили такую дурную славу, что суда ирландцев получили прозвище «корабли-гробы», — отмечает он.

Всё изменилось с появлением пароходов, сокративших время пересечения Атлантики до считанных дней, продолжает Фиклинг. Это ознаменовало начало первой эры массовой миграции, во время которой миллионы европейцев устремились в Новый Свет — однако длительность трансатлантических путешествий снизилась как раз до той степени, чтобы заболевания смогли распространяться до того, когда их замечали, подчёркивает журналист. «Холера, заточённая до этого внутри эндемичной для неё территории в районе Бенгалии, распространилась среди офицеров и торговцев из Британской империи и вызвала катастрофические эпидемии на каждом континенте, — пишет он. — Пандемии оспы, в свою очередь, оказывали сильное влияние на Америку ещё со времён Колумба, стимулируя колонизаторство благодаря своему разрушительному воздействию на коренное население. Жёлтая лихорадка регулярно выползала из Карибского бассейна и центральной Америки, разоряя южные регионы США. Ну а в 1889 году, первая современная пандемия гриппа быстро распространилась на Северную Америку из России».

С тех самых пор санитарным мерам часто сопутствовали ограничения на миграцию — не случайно многие достопримечательности бухты Нью-Йорка вроде острова Свободы или острова Эллис изначально использовались как раз в качетсве карантинных пунктов, рассуждает Фиклинг. Как сейчас понимают многие люди, вынужденные оставаться дома из-за коронавируса, ограничения на перемещение людей и социальные контакты между ними имеют огромное значение для противодействия распространению инфекций; между тем, расизм «умеет эксплуатировать недостатки человеческого мышления столь же эффективно, сколь болезни пользуются недочётами нашей иммунной системы» — и главной логической ошибкой, которая позволяет ему распространяться, выступает ложное предположение о том, что «раз перемещение между странами помогает болезни распространяться, носителями чаще всего будут выступать какая-нибудь группа «инородцев», пишет автор.

Примером подобного заблуждения может служить обстановка, сложившаяся после начала эпидемии нового коронавируса в Италии: в этой стране распространялись бездоказательные сведения о том, что источником вируса стала крупная диаспора китайских мигрантов, работающих в модных домах на севере страны, отмечает Фиклинг. Как подчёркивает журналист, на деле учёные установили, что «нулевым пациентом» для Италии стал 38-летний сотрудник компании Unilever по имени Маттиа из города Кодоньо. Впрочем, сенсационные выдумки без каких-либо доказательств используются для оправдания расизма уже давно — и подтверждает это банальная статистика, пишет автор. Так в США в начале XX века отказ на въезд в страну по медицинским показаниям получили лишь 1% из прибывающих на нью-йоркский остров Эллис европейских мигрантов — при том, что из прибывавших в тот же период на карантин на острове Эйнджел в Сан-Франциско переселенцев из Азии пускать в страну отказались уже 17%, и обусловлено это было главным образом тем, что в отношении азиатов проводились более тщательные проверки и применялись более расплывчатые медицинские формулировки, поясняет Фиклинг. По словам журналиста, американские власти в целом нередко предпринимали шаги, направленные против китайцев, прикрываясь заботой о санитарной обстановке.

На протяжении большей части XX века относительная редкость пандемией несколько ослабила союз между расизмом и болезнями, и публика стала понимать, что эпидемии нужно побеждать при помощи вакцин, антибиотиков, канализационных сетей и гигиены, в заключение пишет автор. Однако одной из самых серьёзных угроз коронавируса является то, что он может всё вновь изменить, считает он. Как полагает Фиклинг, при удачном раскладе накопленные за долгие годы благоприятной санитарной обстановки связи позволят сдерживать ксенофобию. «Дональд Трамп во вторник заявил, что прекратит использовать словосочетание «китайский вирус». Это уже начало», — иронизирует журналист.