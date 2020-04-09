Deutschlandfunk: пандемия коронавируса добавила Германии расизма

За последние годы в Германии выросло количество преступлений, совершённых на почве расизма, пишет журналистка Катарина Хамбергер в своей статье для Deutschlandfunk. По мнению автора, в нынешнем году тенденция не улучшится, поскольку пандемия коронавируса способствует распространению антисемитских теорий заговора, а также провоцирует расизм в отношении людей азиатского происхождения.

Борьба против расизма и антисемитизма должна входить в число приоритетов немецкого правительства даже во время пандемии, пишет журналистка Катарина Хамбергер в своей статье для Deutschlandfunk. По её мнению, правый экстремизм является для Германии очень большой проблемой.

Согласно данным статистики, в ФРГ за последние годы выросло число преступлений, совершённых на расовой почве: в 2019 году полиция зафиксировала 22 300 таких инцидентов. Хамбергер отмечает, что это лишь предварительные данные, но даже они демонстрируют негативный тренд.

В этом году тенденция вряд ли изменится, пишет Хамбергер. По словам уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, кризисные времена, напротив, способствуют усилению антисемитских теорий заговора. Более того, временами эти теории даже выходят за пределы ультраправых кругов.

Расизм тоже не прекращается во время эпидемии, отмечает автор: она пишет о том, что когда коронавирус пришёл в Германию, люди азиатского происхождения почувствовали на себе его проявления. Ввиду самоизоляции ультраправые не могут проводить уличных акций, поэтому сейчас они, в основном, осуществляют свою деятельность в интернете, отмечает Хамбергер.

В связи с этим возникает вопрос о том, каким общество выйдет из этого кризиса, пишет Хамбергер. По её мнению, всё зависит от каждого в отдельности, но также и от того, в какой степени власти будут держать ситуацию под контролем.