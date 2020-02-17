CNN: от коронавируса до ксенофобии — один шаг

Эпидемия коронавируса обернулась ещё одной проблемой: страхи по поводу вспышки заболевания порождают в западных обществах враждебность по отношению к азиатам, передаёт CNN. По данным канала, на проявления расизма в связи с этой тревогой жалуются по всему миру.

Тревога и страхи, которые вспышка коронавируса вызвала по всему миру, переросли в ксенофобию и враждебность в отношении выходцев из Восточной Азии, проживающих за рубежом. Многие из них говорят, что стали встречаться с проявлениями расизма в быту — например, в общественном транспорте или при заселении в гостиницы. С подробностями — наш корреспондент Наташа Чен.



Коронавирус вызвал по всему миру вполне оправданные опасения — но к ним примешивается и доля расизма. На этой неделе в городе Плимут, штат Индиана, сотрудник сети мотелей Super 8 отказал в обслуживании двум хмонгским мужчинам, которые и сняли вот этот ролик.



СОТРУДНИК МОТЕЛЯ: Если вы из Китая, вы должны мне об этом сказать.



МУЖЧИНА: Это почему?



СОТРУДНИК МОТЕЛЯ: Потому что по миру коронавирус ходит, и мне сказали, что всех, кто приезжает из Китая, должны забирать и на две недели помещать в карантин.



На самом деле на карантин помещают только тех людей, кто недавно посещал китайскую провинцию Хубэй, а теперь возвращается в США — и уж точно не всех, кто похож на китайца. В компании Wyndham Hotels, которая владеет сетью Super 8, заявили, что крайне обеспокоены случившимся и что положений, требующих отказывать в заселении гостям из Китая, политика компании не включает.



Помимо отказа в обслуживании также жалуются на словесные оскорбления…



МУЖЧИНА: Я говорю, ты коронавирус обронила.



…а кроме того — на реальные нападения. На этих кадрах жертвой посягательств стала женщина в медицинской маске; отдел Департамента полиции Нью-Йорка по преступлениям на почве ненависти уже призвал её через СМИ обратиться к ним с заявлением для проведения тщательного расследования. Автор данного ролика рассказала, что до того, как она начала снимать, мужчина ударил пострадавшую по голове, осыпал её нецензурной бранью и назвал её «заражённой». По её словам, после этого женщина в маске попыталась нагнать мужчину, а тот развернулся и начал её избивать.



По словам всё той же женщины, снявшей ролик, поводом для конфликта, по всей видимости, стала медицинская маска; такие же маски в Азии начали использовать задолго до начала эпидемии коронавируса, чтобы предупредить заражение, — они далеко не всегда являются признаком того, что человек болен.



А в метро Лос-Анджелеса случился инцидент вот с этим мужчиной: он решил выразить своё недовольство громогласно.



МУЖЧИНА: Братан, все болезни из Китая приходят, всегда так было. Всё из Китая. А всё потому, что китайцы — п****ц какие мерзкие.



Тэнни Джирапрапасуке, которая засняла эту тираду, поведала CNN, что мужчина смотрел на неё, пока она не начала запись видео, — и, как ей показалось, кроме неё в поезде не было пассажиров азиатского происхождения.



МУЖЧИНА: И ведь умные попадаются — и вечно такие, мол: «Я это придумал, я то придумал». Ага, вот только ты даже ж**у подтереть не можешь.



Как рассказала женщина, она тем вечером ехала домой — и только уже добравшись туда и заглянув в интернет, поняла, что проявления расизма в связи с коронавирусом были зафиксированы по всему миру.



ТЭННИ ДЖИРАПРАПАСУКЕ: Это меня очень задело — но заставило понять, насколько это масштабная проблема, а ещё — что мой случай далеко не уникален, и даже не самое худшее, что может случиться.



Наташа Чен, CNN, Атланта.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 февраля 2020 года.