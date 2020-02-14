Sky News: британские учёные нашли связь между соцсетями и коронавирусом

Распространение дезинформации и вредных советов в интернете способно привести к обострению эпидемиологических заболеваний, в том числе коронавируса. К такому выводу пришли учёные Университета Восточной Англии. По их мнению, любые успешные меры борьбы против фейков могут спасти жизни многих людей, сообщает Sky News.

Рост фейковых новостей, в том числе дезинформации и некорректных советов в социальных сетях, способен усугубить вспышку инфекций, включая вирус COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Университета Восточной Англии (UEA), сообщает Sky News.

В своей работе учёные проанализировали, как непроверенные сведения влияют на распространение заболевания. По их словам, любые успешные меры борьбы против ложной информации могут спасти жизни многих людей.

«В случае с COVID-19 в интернете циркулирует множество слухов, дезинформации и фейковых новостей о том, как возник вирус, что его вызывает и как он распространяется. Из-за ложной информации дурные советы могут распространяться очень быстро, и они способны изменить поведение человека, заставляя идти на больший риск», — считает профессор медицины Пол Хантер.

Исследователи изучили теоретические модели вспышек норовируса, гриппа и оспы обезьян. В них учитывались исследования реального поведения, распространения различных заболеваний, инкубационные периоды и время выздоровления, а также скорость и частота публикаций в социальных сетях и обмена информацией в реальной жизни, поясняет Sky News.

Учёные акцентировали внимание на том, как более низкое доверие к властям связано с верой в теории заговора, и на том, как люди взаимодействуют в «информационных пузырях» интернета. Они также брали в расчёт тот факт, что «люди, к сожалению, чаще делятся в социальных сетях плохими, чем хорошими советами, полученными из достоверных источников».

Исследователи обнаружили, что уменьшение количества распространяемых вредных советов на 10% смягчает серьёзность вспышки заболевания. Столь же положительный эффект достигается, если 20% населения лишается возможности делиться подобной информацией, подчёркивает Sky News.