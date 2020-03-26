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Guardian: в ФРГ осудили восьмерых неонацистов за создание террористической организации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дрезденский суд приговорил к различным срокам лишения свободы членов крайне правой группировки «Революция Хемница». Её участников обвинили в вооружённом нападении на иностранцев и попытке совершить более крупные насильственные акции, сообщает The Guardian.
Guardian: в ФРГ осудили восьмерых неонацистов за создание террористической организации
Reuters
В Дрездене отправили в тюрьму восьмерых членов немецкой неонацистской ячейки. Региональный суд признал их виновными в создании «террористической организации», которая планировала кампанию насилия, сообщает The Guardian.
 
Обвиняемых приговорили к различным срокам заключения — от двух до пяти с половиной лет. Наибольшее наказание получил Кристиан Кейлберг, лидер группировки, которая называла себя «Революция Хемница», отмечает издание.  
 
Длившийся полгода процесс приковал внимание всей Германии, где усиливалась обеспокоенность из-за всё более воинственного поведения немецких крайне правых. В прошлом месяце стрелок-расист убил девять человек в кальянном баре и кафе в городе Ханау. Происшествие ошеломило страну и побудило канцлера ФРГ Ангелу Меркель призывать граждан противостоять «яду» ксенофобии и ненависти, напоминает The Guardian.
 
Все приговорённые были связаны с неонацистским движением в городе Хемниц, расположенном в Саксонии, которая входила в состав ГДР. Они создали чат-группу в интернете в сентябре 2018 года после того, как в регионе вспыхнули антимигрантские протесты, вызванные убийством немецкого мужчины сирийскими беженцами.  
 
Согласно версии обвинения, Кейлберг предложил остальным членам группы  согласиться с манифестом, в котором он призывал бороться с «врагами» насильственными методами. В тексте говорилось, что по сравнению с ними экстремисты из «Национал-социалистического подполья», жертвами которых стали 10 человек, «покажутся детсадовцами».
 
Во время процесса сторона защиты пыталась доказать, что их клиенты полностью не отдавали себе отчёт о содержании манифеста или не относились к нему серьёзно. Но суд отклонил эти доводы, подчёркивается в статье.
 
Согласно данным прокуратуры, пятеро обвиняемых, вооружённые бутылками, кастетами и шокером, совершили первую атаку 14 сентября 2018 года, в результате чего пострадали несколько иностранцев, проживающих в Хемнице. Это нападение должно было стать «проверкой» перед более крупной акцией, запланированной на 3 октября — день воссоединения Германии.
 
Однако 1 октября 2018-го большинство членов группировки были арестованы. Спустя две недели правоохранители поместили под стражу и самого Кейлберга.
 
Министр юстиции Кристина Ламбрехт заявила, что это судебный процесс ещё раз продемонстрировал «опасность, которую представляют правые экстремистские террористические группы» в Германии. Она добавила, что службы безопасности и прокуратура продолжат совместную работу, чтобы «привлекать виновных к ответственности».
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источник
Guardian Великобритания Европа
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