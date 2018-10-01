Welt: в Германии раскрыли террористическую ячейку «Революция Хемниц»

16:06 В Москве утвердили проект планировки ТПУ «Калужская» В Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Калужская», сообщает m24.

16:04 Критик Бухарин назвал Азнавура гигантом эстрадной музыки Музыкальный критик Андрей Бухарин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти французского шансонье Шарля Азнавура.

15:59 В Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС В Симферополе и Севастополе запущены в работу первые блоки новых электростанций в Крыму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра энергетики России Андрея Черезова.

15:59 В Подмосковье начали проверку из-за смерти первокурсника на базе отдыха В Московской области начали проверку из-за смерти первокурсника на базе отдыха, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

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15:50 В Атлантический океан вышел учебный корабль Балтфлота «Перекоп» В Атлантический океан вышел учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами на борту.

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13:42 Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Украины в Москве В Москве задержан бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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