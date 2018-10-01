Welt (TV)

Welt: в Германии раскрыли террористическую ячейку «Революция Хемниц»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Федеральная прокуратура Германии арестовала в Саксонии и Баварии шестерых мужчин, подозреваемых в создании праворадикального террористического объединения под названием «Революция Хемниц». Как считает политолог Вернер Патцель, появление таких структур представляет существенную угрозу для страны, а возникают они из-за социальных конфликтов в немецком обществе.

Мы продолжаем, и у нас экстренная новость. Расследование по обвинению в терроризме против самопровозглашённой «Гражданской обороны» Хемница. Федеральная прокуратура арестовала в Саксонии и Баварии шестерых мужчин, подозреваемых в создании праворадикального террористического объединения. По сообщениям местных властей в Карлсруэ, в данный момент ведутся обыски в нескольких квартирах и других помещениях в Саксонии. Поговорим об этом с политологом из Дрездена Вернером Патцельтом. Приветствую вас.

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ, политолог: Добрый день.

У вас есть дополнительная информация по поводу того, кто стоит за этим объединением под названием «Революция Хемниц»?

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ: У меня есть только та информация, которая пришла по push-уведомлениям от Spiegel и Focus online.

По имеющейся информации, в это объединение людей набирают из скинхедов и хулиганов. Как вы считаете, насколько большую угрозу представляет это, по-видимому, недавно созданное праворадикальное террористическое объединение.

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ: Это действительно существенная угроза. Из-за социальных конфликтов, связанных с нашей миграционной и интеграционной политикой, повсюду в Германии и в разные периоды времени возникают такие праворадикальные криминальные объединения. К тому же они занимаются преступной деятельностью. Это плохая новость, а хорошая заключается в том, что полиции и государственным ведомствам удалось своевременно обнаружить, по крайней мере, эту группировку и, я надеюсь, уничтожить.

Дата выхода в эфир 01 октября 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Welt (TV) Германия Европа
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