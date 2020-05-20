CNN рассказал, какая стратегия поможет Трампу пойти на второй срок
Актёр Джеймс Вудс является тем редким представителем Голливуда, который поддерживает Дональда Трампа. 17 мая он рассказал в краткой форме то, что может помочь Трампу переизбраться на второй срок. Вудс написал в Twitter следующее: «Дональд Трамп — грубый человек. Он тщеславный, бестактный и неотёсанный. Но он любит Америку больше, чем любой другой президент на моей памяти». Как пишет CNN, это нельзя назвать комплиментом, однако Вудс на 100% прав в том, как именно Трамп может снова одержать победу в ноябре.
Как отмечает автор статьи, правда заключается в том, что Трамп не был в 2016 году и до сих пор не является человеком, который нравится и которым восхищаются большинство американцев, однако они хотели радикальных перемен в Вашингтоне и считали, что именно он способен их осуществить.
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