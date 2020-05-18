Politico: после критики в свой адрес Трамп обвинил Обаму в чрезвычайной некомпетентности

Президент США Дональд Трамп назвал Барака Обаму «чрезвычайно некомпетентным», комментируя резкие слова в свой адрес со стороны предыдущего главы государства, пишет Politico. Издание напоминает, что ранее Обама раскритиковал подход действующей администрации к борьбе с пандемией коронавируса.
В воскресенье президент Дональд Трамп, не называя имён, назвал своего предшественника «чрезвычайно некомпетентным», сообщает Politico. Днём ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что руководители страны «даже не притворяются, что несут ответственность» на фоне пандемии коронавируса.
Как рассказывает издание, на просьбу прокомментировать слова Обамы Трамп сначала рассказал журналистам в Белом доме о том, что сотрудники администрации «провели отличные выходные» во время рабочей поездки в Кэмп-Дэвис. Со слов президента, они провели «много потрясающих встреч», во время которых был достигнут «огромный прогресс» по разным направлениям, в том числе в поиске лекарства от коронавируса. В ответ на настойчивые вопросы глава государства добавил: «Послушайте, он (Обама. — ИноТВ) был некомпетентным президентом. Вот всё, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным».
Информационный сайт отмечает, что после завершения своего мандата Барак Обама по большей части старался не высказывать своего мнения о политике или своём преемнике. Однако после того, как вспышка коронавируса в Соединённых Штатах привела к огромным жертвам, бывший президент стал более откровенным. На прошлой неделе во время общего телефонного разговора с бывшими сотрудниками Обама раскритиковал действия правительства и назвал его ответ на пандемию «абсолютно хаотичной катастрофой».
В субботу первый темнокожий президент США произносил по видеосвязи напутствие выпускникам колледжей и университетов, где традиционно обучаются афроамериканцы, и также затронул эту тему. Он подчеркнул, что «пандемия полностью и окончательно сбросила занавес с представления о том, что множество ответственных лиц знают, что делают». Обама не называл имён, но его намёк на действующего президента был прозрачным.
Как напоминает в заключение Politico, недавно Дональд Трамп начал продвигать «необоснованную» конспирологическую теорию о попытке сотрудников бывшей администрации подорвать его президентство. Этот «Обамагейт», по мнению главы государства, также ставил целью сместить с должностей его помощников с помощью расследования русского вмешательства в выборы 2016 года.
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