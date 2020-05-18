National Interest: Трампа винят в отходе от глобальной стратегии США, но на деле он продолжает политику Обамы

Несмотря на определённую долю сумасбродности и непредсказуемости в решениях, Дональд Трамп практически не отступил от глобальной внешнеполитической стратегии своих предшественников, пишет профессор Джеймс Холмс в своей статье для The National Interest. Холмс отмечает, что политика Трампа является логичным продолжением политики Обамы: фокусирование на Азиатско-Тихоокеанском регионе и противостояние с Китаем.

Безусловно, Дональд Трамп привносит долю сумасбродности во внешнюю политику и стратегию, пишет профессор военно-морского колледжа США Джеймс Холмс в своей статье для The National Interest. Тем не менее его непредсказуемые ходы всегда срабатывают, и он, вопреки мнению многих, не отклоняется от глобальной стратегии США.

По мнению Холмса, США не должны отказываться от своих базовых принципов, однако освежать их является правильной идеей: в противном случае, принципы рискуют превратиться в догму. Догма же, в свою очередь, замедляет и затрудняет адаптацию стратегического игрока к меняющимся условиям.

Как пишет автор, стратегическая обстановка в мире претерпела изменения, однако они не столь сильны. Мир всегда был хаотичен и непредсказуем: основные черты мировой политики сохраняются из года в год — и Дональд Трамп не создал принципиально нового мира, действуя своими нестандартными методами. Кроме того, Холмс отмечает, что Трамп практически не отклонился от основных принципов американской глобальной стратегии последних десятилетий.

Холмс пишет, что глобальная стратегия США, в своей сути, является морской стратегией, ввиду особенностей американского географического положения. Её смысл заключался в постепенном достижении морской гегемонии. Базовыми принципами опубликованной в 2007 году морской стратегии США было содержание «достаточной военной силы» в странах периферии для сохранения коммерческого, политического и военного доступа, а также для сдерживания агрессии. Кроме того, в 2015 году дополнительно вышла Азиатско-Тихоокеанская стратегия морской безопасности, в которой было прописано поддержание «свободы мореходства», в свете попыток ряда стран (в первую очередь, Китая) сделать основные морские пути своей суверенной территорией.

Автор подчёркивает, что администрация Трампа не пересмотрела ни один из вышеуказанных принципов. Своей морской стратегии у неё нет, однако её стратегии национальной безопасности и национальной обороны, в общем и целом, совпадают с прошлыми принципами глобальной стратегии. В частности, Индо-Тихоокеанский регион выделен в качестве приоритетного, что является логичным продолжением политики администрации Обамы, сделавшей фокус на Азии.

При этом Трамп, в самом деле, трактует глобальную стратегию не так, как его предшественники, отмечает Холмс. К примеру, он торпедировал поддерживавшееся Обамой Транс-тихоокеанское партнёрство, в рамках которого планировалось снижать торговые барьеры между тихоокеанскими державами. Кроме того, недавно Трамп пообещал «отвязать» экономику США от Китая, вернуть производства обратно на американскую территорию или перенести цепочки поставок в другие страны. Тем не менее основные принципы глобальной стратеги США остаются нетронутыми, считает Холмс.

Кроме того, важно отметить, что Вашингтон вступает в противостояние с Пекином, руководствуясь принципами морской стратегии, поскольку Китай пытается блокировать доступ США в Тихоокеанский регион. В результате, эпоха Трампа является не эпохой отказа от глобальной стратегии, а эпохой противостояния американской глобальной стратегии восходящим глобальным стратегиям Китая, России и других стран-претендентов.