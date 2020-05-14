Дональд Трамп: если разорвём отношения с Китаем — сэкономим $500 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что если Вашингтон разорвёт отношения с Китаем, который, наряду с другими странами, много лет пользовался Америкой, он сможет «сэкономить 500 миллиардов долларов». Как отмечается в материале на сайте канала, такой выпад в адрес Пекина стал одним из самых жёстких заявлений американского лидера по поводу американо-китайских отношений.
Вы говорили с Си Цзиньпином?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У меня с ним очень хорошие отношения, но именно сейчас я с ним говорить не хочу.
Видите ли, сенатор Коттон (Том Коттон, член сената США от штата Арканзас. — ИноТВ) говорил, что нам, вероятно, стоит ограничить выдачу виз студентам, желающим изучать такие, например, предметы, как квантовая вычислительная техника или искусственный интеллект.
ДОНАЛЬД ТРАМП:Мы много чего могли бы сделать. Мы можем вообще разорвать отношения. Но так поступить, что будет потом? Мы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали с ними отношения. До какой точки нам надо дойти, — и я это уже не один год говорю, в том числе и другим странам, ведь Китай нас не один кидает на деньги! Взять НАТО — мы Европу обороняем, по сути, бесплатно, и я смог их заставить за это выплачивать на несколько сотен миллиардов долларов больше. Вы же ведь знаете моего самого главного в мире поклонника, генерального секретаря Столтенберга?
Да, он мне об этом говорил — кстати, как раз на этой передаче.
ДОНАЛЬД ТРАМП:Так вот он давно уже сидит, и он сказал, что никому ещё такое не удавалось. Мы ведь платили всё больше и больше, а они — всё меньше, надо было видеть графики их выплат. Итак, мы обороняем Европу, а они берут и в плане торговли нами пользуются. Всё шло в одном направлении, но начало меняться — и теперь меняется.
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