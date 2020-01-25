Foreign Policy: после торговой войны с Китаем Трамп нацелился на Европу

После прогресса в торговых переговорах с Мексикой и Канадой, а также Китаем президент США Дональд Трамп намерен добиться уступок от ЕС, сообщает Foreign Policy. Тем не менее в Европе сохраняют оптимизм, отмечает издание, ведь новые пошлины могут ударить по рядовым американцам.

После перезаключения договора NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле) и подписания соглашения о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров с Китаем президент США Дональд Трамп нацелился на Европу, пишет Foreign Policy.



Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе после непродолжительной «дружеской» беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен американский лидер вновь пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС. Угрозу наказать Европу, в случае если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон, позже повторил и министр финансов Стивен Мнучин.



Выступление Трампа против международного торгового порядка, в то время как Европа уже праздновала то, что сочла возрождением многостороннего подхода к торговым спорам, — торговое соглашение между Токио и Вашингтоном, которое снижает тарифы на ряд продуктов, — на самом деле свидетельствует о тех трудностях, с которыми ей придётся столкнуться в 2020 году.



При этом на этой неделе Трамп пожаловался на несправедливое отношение к его стране со стороны Всемирной торговой организации, которым пользовались развивающиеся страны, такие как Китай и Индия. Президент призвал к масштабной реформе организации, снова нацелившись на Европу, которая, по его словам, создала торговые барьеры «хуже, чем в Китае».



«Европейский союз пытался выиграть время, а Вашингтон сконцентрировался на Пекине, но теперь в преддверии президентских выборов на очереди стоим мы», — заявил эксперт по торговле в парижском Институте Жака Делора Эльвир Фабри.



К тому же главу Белого дома может воодушевить некоторый успех в переговорах с Канадой и Мексикой по NAFTA и Китаем по торговой войне.



Однако, как отмечает Foreign Policy, между предыдущими торговыми схватками Трампа и надвигающимся конфликтом с Европой — помимо того факта, что ЕС на протяжении десятилетий являлся союзником США, а не развивающимся конкурентом, как Китай — есть ряд различий.



Во-первых, злоупотребление экономическими рычагами и кража интеллектуальной собственности Пекином привели к консенсусу относительно необходимости противостоять ему. Тогда как введение в 2018 году пошлин против Брюсселя на алюминий и сталь вызвало недовольство американских экономистов вне зависимости от их политических взглядов.



Подобные фундаментальные различия определяют те инструменты, к которым может прибегнуть Трамп. В частности, в отличие от ситуации с Китаем, противостояние с Европой основано на «сфабрикованных соображениях национальной безопасности».



Кроме того, в случае с Китаем торговая война практически не отразилась на американских потребителях. Однако введение пошлин на импорт европейских автомобилей и автозапчасти в размере 25% негативно отразится на потребителях и производителях в США.



«Основным оружием Трампа являются тарифы на автомобили. Воздействие на каждого американца будет таким серьёзным, что я не думаю, что Трамп способен заплатить такую цену в преддверии выборов», — приводит Foreign Policy слова Фабри.



В связи с этим, несмотря на угрозы американского лидера, Европа смотрит в будущее с некоторым оптимизмом, выбирая «примирительный тон». В частности, президент Франции Эммануэль Макрон согласился приостановить действие цифрового налога для американских компаний, пока обе стороны ищут решение.



Вместе с тем, Европа может понадобиться США для побуждения Китая к более серьёзным уступкам в торговой войне, что откроет возможности для расширения трансатлантического сотрудничества. Тем не менее, в случае если поддержка ЕС Трампу не понадобится, Брюссель ждёт «неспокойный год».