NBC News: отказ от презентации портрета Обамы — показатель «желчной атмосферы» в политике при Трампе

Уже 40 лет в Белом доме существует традиция: действующий президент проводит для своего предшественника церемонию презентации портрета бывшего лидера. Однако, как передаёт NBC News, Дональд Трамп и Барак Обама ради такого встречаться не собираются. По мнению канала, ситуация представляет яркий срез «желчной атмосферы», которая сегодня царит в американской политике.

ДЖОРДЖ БУШ — СТАРШИЙ, президент США 1989-1993 г. (в обращении к предшественнику Рональду Рейгану): Вы, господин президент, действительно сделали нашу страну сильной, пользующейся уважением зарубежных государств. И благодаря вашему руководству, Америка как стояла с высоко поднятой головой, так стоит и сейчас.

РОНАЛЬД РЕЙГАН, президент США 1981-1989 г.: (жене в шутку о чете Бушей. — ИноТВ) Нэнси, вглядись хорошенько. Они очень не похожи на тех карикатурных персонажей, с которыми нам приходилось иметь дело.

ДЖОРДЖ БУШ — МЛАДШИЙ, президент США 2001-2009 г. (в обращении к предшественнику Биллу Клинтону): В течение прошедших восьми лет было ясно, что Билл Клинтон любит свою президентскую работу. Он наполнил Белый дом энергией и радостью.

БИЛЛ КЛИНТОН, президент США 1993-2001 г.: У меня были смешанные чувства по поводу сегодняшней церемонии, господин президент. И твои добрые и великодушные слова эти чувства только подтвердили. Такое ощущение, будто я банка солёных огурцов, которая вот-вот войдёт в историю.

БАРАК ОБАМА, президент США 2009-2017 г. (в обращении к предшественнику Джорджу Бушу — младшему): Мы с Мишель благодарны всему семейству Бушей за их наставления, за тот пример, который они нам продемонстрировали в переходный период. Джордж, я всегда буду помнить встречу, которую ты организовал для всех живущих ныне бывших президентов, прежде чем я занял свой новый пост, и твои добрые слова воодушевления.

На протяжении десятилетий в Белом доме существует традиция, согласно которой действующий президент организует приём для своего непосредственного предшественника в Восточном зале. На мероприятии происходит презентация портрета бывшего президента, и впоследствии картина должна будет украсить резиденцию действующего лидера.

На связь с нами в прямом эфире из Белого дома вновь выходит корреспондент NBC News Кэрол Ли со своим репортажем на тему того, прервёт ли президент Трамп эту традицию по отношению к своему предшественнику Бараку Обаме. Кэрол, кажется, этот вопрос отвечает сам на себя.

КЭРОЛ ЛИ, корреспондент NBC News: Это точно. Как вы уже отметили, это такой своего рода ритуал, обряд посвящения для бывшего президента, который недавно покинул свой пост. Первая такая церемония, по крайней мере официально, состоялась в 1980 году, когда бывший на тот момент президентом Джимми Картер пригласил к себе Джеральда Форда, над которым он четыре года назад одержал победу в выборах. И вот, они собрались вместе с первыми леди и презентовали портреты.

Это символ, или, скорее, это был символ того, как институт президентства выходит за рамки текущей политики и достаточно воинственного духа, которого придерживались некоторые лидеры. Но, как мне сообщают, пока пост президента занимает Дональд Трамп, таких мероприятий не будет. Президент Обама ни в чём подобном участвовать не хочет, пока в Белом доме пребывает президент Трамп. Сам же президент Трамп не против избавиться от очередной президентской традиции Белого дома.

Я думаю, когда мы потом будем вспоминать всё происходящее сейчас, эта ситуация представляет срез политического климата в 2020 году и показывает, насколько сейчас желчная царит атмосфера.

Мы, конечно, помним, что президент Трамп выступил с необоснованными обвинениями в адрес президента Обамы, заявив, что тот совершил некое непонятное преступление. И президент Обама будет усиленно агитировать в поддержку кандидатуры Джо Байдена, который должен будет составить конкуренцию президенту Трампу на выборах. Но последние две церемонии презентации портретов тоже проходили в год выборов, когда действующий президент боролся за переизбрание. И обычно ради такого лидеры откладывали в сторону все другие вопросы и приходили на мероприятие.

Да уж, учитывая заявления президента Трампа за одни только последние десять дней, трудно представить, что нечто такое когда-нибудь произойдёт. С нами был корреспондент NBC Кэрол Ли. Большое спасибо, Кэрол.

Дата выхода в эфир 19 мая 2020 года.