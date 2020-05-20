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USA Today: Трамп назвал лидерство США по числу заболевших COVID-19 «знаком почёта»

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Дональд Трамп предположил, что первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом — это «знак почёта» для Америки. По мнению президента, этот показатель лишь подтверждает то, что страна проверяет на вирус больше людей, чем остальные, пишет USA Today.
USA Today: Трамп назвал лидерство США по числу заболевших COVID-19 «знаком почёта»
Reuters

Дональд Трамп назвал число случаев COVID-19 в Соединённых Штатах — самое высокое в мире — «знаком почёта». По мнению президента, растущее количество заболевших — это всего лишь свидетельство того, что страна проверяет на вирус больше людей, чем остальные, пишет USA Today.

«Кстати, вы говорите о том, что мы лидируем по количеству случаев, так это потому, что мы проводим больше тестов, чем кто-либо ещё, — заявил глава Белого дома. — Я не считаю плохим то, что у нас много случаев. Я считаю, что в определённом смысле это хорошо».

«Ведь это означает, что наше тестирование намного лучше. Поэтому, если бы мы тестировали миллион человек вместо 14 миллионов, было бы гораздо меньше случаев, верно? Поэтому я рассматриваю это как знак почёта. Это действительно  знак почёта», — добавил он.
 
По данным организации COVID Tracking Project, в США было взято более 12 млн проб на коронавирус. Но страна всё ещё испытывает нехватку тестов из-за проблем с их разработкой и доступностью, которые растянулись на месяцы.
 
На недавних слушаниях в конгрессе сенатор Митт Ромни заявил, что тестирование на коронавирус в США — «не повод для торжества». По его словам, Америка «топталась на месте» в начале пандемии, пока другие страны, включаю Южную Корею, активно проверяли своих граждан, чтобы предотвратить вспышку.
 
Ромни отметил, к 6 марта в США было проведено всего 2 тыс. тестов, а в Южной Корее — 140 тыс. Он предположил, что «более решительная проверка» стала одной из причин, почему азиатская страна добилась большего успеха в борьбе с вирусом. В ней было зафиксировано 263 смерти от COVID-19, в то время как в Америке — более 92 тыс.
 
Только к середине апреля Соединённым Штатам удалось догнать Южную Корею, а в конце месяца обогнать Финляндию по количеству тестов. Страна продолжает отставать по числу проведённых проверок на душу населения от других, в том числе Соединённого Королевства, Италии и Германии, обращает внимание USA Today.
 
Многие эксперты настаивают, что США должны увеличить количество проверок до 900 тыс. в день, чтобы вновь открыть экономику. При этом сам Трамп недавно заявлял: «Если бы мы проводили очень мало тестов, то у нас не было бы большинства случаев (заболеваний COVID-19 в мире. — ИноТВ). Поэтому в какой-то степени, проводя все эти пробы, мы сами выставляем себя в дурном свете». 
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USA TODAY США Северная Америка
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