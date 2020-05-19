MSNBC: уволенный Трампом инспектор Госдепа расследовал роль Помпео в продаже оружия Эр-Рияду

Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линник, который недавно был отстранён от должности Дональдом Трампом, расследовал деятельность госсекретаря Майка Помпео. Среди прочего чиновника интересовала сделка Вашингтона с Эр-Риядом о поставках оружия, которую Белый дом заключил в обход конгресса, сообщает MSNBC.

Появились новые подробности в истории с увольнением генерального инспектора Госдепа Стива Линника, инициированным Трампом. Он пополнил список глав независимых инспекторов, которых президент отстранил от должности.

За это его (Трампа. — ИноТВ) критикуют со всех сторон. Два представителя конгресса заявили, что Линник расследовал решение Майка Помпео санкционировать продажу оружия Саудовской Аравии на миллиарды долларов, против чего выступал конгресс. И это, разумеется, только одна из нескольких вскрывшихся проблем.

С нами на связи политический корреспондент MSNBC Джош Ледерман. Джош, как я уже упомянул, несколько инспекторов были уволены. По крайней мере, критики президента видят в этом определённую закономерность. Что вам удалось выяснить?

ДЖОШ ЛЕДЕРМАН, корреспондент MSNBC по вопросам внутренней политики: Определённо существует опасение относительно закономерности в том, что к настоящему моменту генеральные инспекторы по меньшей мере четырёх ведомств были отстранены за последние несколько месяцев. Предполагается, что эти люди беспристрастно следят за правительственными операциями и обеспечивают подотчётность.

Но сегодня днём нам стали известные новые подробности об обстоятельствах, связанных непосредственно с увольнением генерального инспектора Госдепа. Теперь мы знаем, что он вёл не одно, а как минимум два расследования во время своего неожиданного увольнения в пятницу вечером.

Вчера мы рассказывали, что генеральный инспектор пытался выяснить, использовал ли Помпео политического назначенца для выполнения домашних дел. В том числе для того, чтобы забирать вещи из химчистки, резервировать столик в ресторане для него и его жены и даже выгуливать их собаку.

И вот сегодня мы можем сообщить со ссылкой на работников конгресса, что генеральный инспектор также расследовал продажу оружия Саудовской Аравии и введение администрацией Трампа чрезвычайного положения. Последнее позволило им обойти конгресс и процедуру уведомления, в обычной ситуации позволяющую конгрессу влиять на продажу оружия другим странам.

Вместо этого Трамп наделил Помпео особыми полномочиями, чтобы в обход конгресса продать это оружие Саудовской Аравии. И всё на фоне серьёзного беспокойства о правах человека, о том, как это оружие будет использоваться в Йемене, и, разумеется, о последствиях убийства Хашукджи. И теперь нам известно, что генеральный инспектор изучал эти вопросы. Чиновники на Капитолийском холме сообщили нам, что, по их мнению, увольнение генерального инспектора было прямой местью за ведение этих расследований.

Мы неоднократно просили Госдепартамент прокомментировать ситуацию. Но всё, что у нас есть сейчас, — твит, опубликованный The Washington Post, которая, по-видимому, сегодня побеседовала с Помпео. В интервью он заявил: «Генеральный инспектор не выполнял свою функцию так, как мы от него добивались, и пытался подорвать то, чем мы старались заниматься».

Это первый записанный комментарий Помпео об увольнении генерального инспектора.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.