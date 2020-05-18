Guardian: обвал нефтяных цен вынудит Саудовскую Аравию сократить закупки вооружений

Резкое падение цен на нефть может вынудить саудовцев обуздать свои расходы на вооружения, пишет The Guardian.

По прогнозам экспертов, Саудовской Аравии, возможно, придётся отказаться от новых контрактов на поставки оружия и отложить уже согласованные закупки вооружений, поскольку королевство погружается в финансовый кризис.

Ожидаемая задержка с заключением новых сделок в оружейной сфере может иметь долгосрочные политические последствия для страны, находящейся под властью наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который ведёт кровавую войну с соседним Йеменом.

Саудовская Аравия сталкивается с беспрецедентным дефицитом бюджета из-за обвала нефтяных рынков и глобальных экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, которая привела к снижению спроса на чёрное золото в обозримом будущем.

«Я не сомневаюсь: это конец эпохи. Эпоха, когда у Персидского залива были все эти деньги, закончилась», — заявил ветеран ЦРУ и старший научный сотрудник Брукингского института Брюс Ридел.

В прошлом году Эр-Рияд потратил на вооружение около $62 млрд, заняв пятое место в мире по военным расходам. Хотя эта цифра была ниже показателей 2018 года, она по-прежнему составляла около 8% ВВП Саудовской Аравии. Таким образом страна тратила на вооружения внушительную долю своих богатств — больше, чем США (3,4%), Китай (1,9%), Россия (3,9%) или Индия (2,4%), пишет издание со ссылкой на Стокгольмский институт исследования мира.

На протяжении десятилетий военные расходы укрепляли политическое влияние Эр-Рияда в мире, отмечает издание.

«Если бы Саудовская Аравия не была одним из крупнейших покупателей оружия, то, вероятно, нельзя было бы рассчитывать на лишённую критики поддержку со стороны мощных западных держав. Одним из результатов покупки вооружений является то, что вы покупаете отношения», — сказал Эндрю Файнштейн, эксперт по коррупции и мировой торговле оружием.

Президент США Дональд Трамп в прошлом использовал закупки Эр-Риядом оружия как оправдание мягкой реакции его администрации на убийство журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.

Великобритания тоже продаёт Саудовской Аравии оружие. Причём с тех пор как Эр-Рияд начал кампанию бомбардировок Йемена в марте 2015 года, Лондон поставляет Эр-Рияду вооружений больше, чем любой другой стране: объём поставок составляет более £4,7 млрд.

Британский премьер Борис Джонсон даже столкнулся с критикой в свой адрес за то, что не запрещает торговлю оружием с саудовцами, несмотря на опасения, что Великобритания, возможно, нарушает международное гуманитарное право, помогая их военной кампании против Йемена, отмечает The Guardian.