France info: Саудовская Аравия упразднила наказание в виде порки

Верховный суд Саудовской Аравии принял решение отказаться от наказания плетьми за совершённые правонарушения — их заменят на тюремное заключение, штрафы или общественные работы, пишет France info. Такие изменения продолжают реформы в сфере прав человека, которые проводятся под контролем короля и главным образом наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

В Саудовской Аравии запретили наказание поркой, которое вызывало резкую критику неправительственных организаций из-за нарушения прав человека, сообщает France info. Избиению плетьми могли подвергнуть виновного в убийстве, нарушении общественного порядка и даже внебрачных отношениях.

Верховный суд страны принял решение отменить этот вид наказания, чтобы «соответствовать международным нормам прав человека [против] телесных наказаний», отмечает издание со ссылкой на попавший в распоряжение агентства AFP документ. Теперь порку должны заменять на тюремное заключение, штрафы или альтернативные наказания, например, общественно-полезные работы. Согласно документу, такие изменения происходят в рамках «реформ и прогресса в вопросе прав человека» под контролем короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Организации по защите прав человека особенно часто критикуют наследного принца, который фактически управляет государством с 2017 года. Политика экономической и социальной открытости Мухаммеда бен Сальмана сопровождается усилением репрессий против диссидентов. На международное общественное мнение главным образом повлияло дело блогера и защитника свободы слова Раифа Бадави. В 2014 году его приговорили к 1 тыс. ударам плетью и 10 годам тюрьмы за «оскорбление» ислама. На следующий год Европейский парламент присудил ему премию имени Сахарова за свободу мысли и призвал к его «немедленному» освобождению.

Как пишет в заключение France info, новость о запрете порки появилась на следующий день после жёсткой критики королевства со стороны неправительственных организаций. Таким образом правозащитники отреагировали на смерть борца за права человека Абдуллы аль-Хамида, который скончался от последствий перенесённого инсульта. Согласно Amnesty International, он отбывал срок в 11 лет за то, что «не оправдал доверия» саудовского короля, «подстрекал к беспорядкам» и хотел подорвать безопасность государства.