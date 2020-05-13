SVT: Саудовская Аравия начала «нефтяную войну» — и теперь за это расплачивается

Пандемия коронавируса и последующий обвал цен на нефть, не в последнюю очередь вызванный недолгой ценовой войной с Россией, вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненные сокращения в экономической сфере, пишет SVT. Как отмечает канал, королевству пришлось приостановить выплату прожиточных пособий своим госслужащим, поднять НДС в три раза, а также отложить программу по уходу экономики страны от нефтезависимости.

Сначала коронавирус, а потом и обвал цен на нефть: крупнейший в мире экспортёр чёрного золота Саудовская Аравия была вынуждена пойти на болезненные сокращения в экономической сфере, которые могут оказаться весьма непопулярными среди населения, пишет SVT.

В начале марта Саудовская Аравия инициировала мировую нефтяную ценовую войну в то время, как спрос на этот товар упал из-за пандемии коронавируса. Теперь же казна королевства серьёзно оскуднела, что заставило саудовцев затянуть пояса.

Вчера стало известно, что Саудовская Аравия с июня приостанавливает выдачу прожиточного пособия в размере приблизительно $260 всем своим госслужащим. При этом Эр-Рияд втрое увеличил НДС — с 5 до 15%, что ударит по населению с не слишком высокими доходами. Подобные реформы, как отмечает шведский канал, не слишком хорошо скажутся на любом правительстве, однако для Саудовской Аравии они оказались особенно болезненными, учитывая, что многие её жители привыкли к высокому уровню жизни благодаря нефтяным доходам.

В совокупности Саудовская Аравия и Россия отвечают за экспорт более половины всей нефти в мире. Обычно страны, входящие в нефтяной картель ОПЕК, заключают соглашения по ограничению добычи этого товара, с тем чтобы сдержать цены, когда спрос идёт на убыль. Однако когда в начале 2020 года по причине пандемии цена на нефть начала падать, Россия отказалась от дальнейшего сокращения объёмов нефтедобычи.

Война началась 6 марта, когда министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что Москва готова нарастить объёмы добычи уже в апреле. Незадолго до этого заявления он отклонил предложение саудовцев сократить добычу на пару сотен тысяч баррелей в сутки.

Ответ Эр-Рияда не заставил себя ждать. Королевство отомстило рекордным ростом объёмов нефти на рынке — что понизило цены. Стоимость добычи чёрного золота в Саудовской Аравии дешевле, чем в России и в США, поэтому план состоял в том, чтобы вытеснить конкурентов с рынка. Тем не менее многие эксперты задаются вопросом, понимал ли тогда наследный принц Мохаммед бен Сальман последствия такого решения.

Американские конгрессмены обвинили саудовцев в «экономической войне» и пригрозили вывести войска с территории королевства в том случае, если ценовая война продолжится. После хаотичного месяца и рекордного за многие десятилетия обвала цен на нефть крупным экспортёрам всё же удалось договориться. В рамках нового соглашения стороны пошли на беспрецедентное сокращение нефтедобычи в размере 9,7 млн баррелей в сутки. Тем не менее с тех пор спрос на нефть упал ещё больше, поэтому цена на чёрное золото останется на низком уровне в обозримом будущем.

Подобное развитие событий означает для Саудовской Аравии потерю половины её нефтяных доходов. 90% экспортных поступлений приходятся на нефть, поэтому многое указывает на дальнейшие экономические сокращения. Например, инвестиции в программу «Видение-2030», которая предусматривает создание устойчивых рабочих мест для саудовской молодёжи и отход от нефтезависимости, пришлось отложить.