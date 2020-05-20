Milenio: Всемирный банк прогнозирует — пандемия доведёт до крайней бедности 60 млн человек

03:00
Опрос: 17% компаний планируют оставить сотрудников на удалённом режиме работы
Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование, в результате которого выяснили, что 17% работодателей планируют оставить часть своего коллектива на удалённой работе после снятия ограничений.
03:00
СМИ: Лондон и Амстердам не предоставили гарантий проведения матчей Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получил гарантий от властей Лондона и Амстердама о готовности проведения матчей чемпионата Европы перенесённого с 2020 на 2021 год.
03:00
В России занято более 99 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 99 тысяч коек заняты на сегодняшний день пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Кличко рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал о новой реальности, которая ждёт мир после окончания пандемии коронавируса.
03:00
Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила состав групп на чемпионат мира 2021 года, который пройдёт в Белоруссии и Литве.
03:00
СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
03:00
Темнокожий хоккеист украинского происхождения рассказал о расизме в НХЛ
Канадский хоккеист нигерийско-украинского происхождения Аким Алиу рассказал о расизме, с которым сталкивался в североамериканских лигах.
03:00
Хованцев не получал предложений о работе со сборной Болгарии по биатлону
Бывший главный тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что не получал предложений о работе с национальной командой Болгарии.
03:00
Коронавирусный индекс в России снизился на 3,8 пункта за неделю
Коронавирусный индекс (Covindex) снизился на 3,8 пункта за неделю с 11 по 17 мая и составил 85,3 пункта.
03:00
За два месяца в Россию вернулись из-за рубежа более 182 тысяч россиян
За два месяца в Россию вернулись из-за рубежа более 182 тыс. россиян, сообщает Росавиация со ссылкой на данные рабочей группы ведомства, которая координирует возвращение соотечественников.
03:00
За сутки в России после лечения от коронавируса выписаны 9262 человека
За сутки в России после коронавируса были выписаны 9262 человека, всего выздоровели 85 392, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Накануне в России за сутки после коронавируса был выписан 5921 человек.
03:00
Широков о проведении матчей РПЛ без болельщиков: у нас со зрителями играют четыре команды
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о проведении матчей без зрителей после возобновления сезона РПЛ.
03:00
В Германии предложили ввести потолок зарплат в футболе
Президент федерации футбола Германии (DFB) Фритц Келлер высказал мнение о необходимости введения в футболе потолка зарплат.
03:00
СМИ: Футболисты «Уотфорда» отказываются тренироваться из-за коронавируса
Часть игроков клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» отказались выходить на тренировку после выявления трёх случаев заболевания коронавирусом в команде.
03:00
СК начал проверку после обрушения в доме в Энгельсе
Следственный комитет начал проверку после обрушения лестничного марша в жилом доме в Саратовской области.
03:00
Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал, что отец Хабиба получит лучшее лечение
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.
03:00
В России за сутки умерли 135 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 135 человек с коронавирусом, за всё время — 2972, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
03:00
Общее число случаев коронавируса в России превысило 300 тысяч
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8764, до 308 705, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Накануне в России было подтверждено 9263 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Совфед назначил Анатолия Разинкина на должность замгенпрокурора
Совет Федерации назначил заместителя руководителя управления СК России Анатолия Разинкина на должность замгенпрокурора.
03:00
Волейбольный тренер Карполь превзошёл достижение из Книги рекордов Гиннесса
Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Валерий Карполь превзошёл достижение из Книги рекордов Гиннесса.
03:00
Московский планетарий запустит новую онлайн-программу
Московский планетарий запустит новую онлайн-программу «Астрогид» для детей и взрослых.
03:00
Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом
Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
03:00
Все тесты на коронавирус в «Ростове» отрицательные
Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» сообщила, что все тесты игроков и персонала команды на коронавирус дали отрицательный результат.
03:00
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 20 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 19 230
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине за прошедшие сутки возросло на 354 и достигло 19 230.
03:00
Карякин признался, что мог переболеть коронавирусом на «Дакаре»
Известный российский автогонщик Сергей Карякин рассказал, что мог переболеть коронавирусом по ходу ралли-рейда «Дакар» в начале года.
03:00
Выборы президента IIHF перенесены на сентябрь 2021 года
Выборы президента Международной федерации хоккея (IIHF) перенесены на сентябрь 2021 года.
03:00
Роскачество проверило производителей джинсов
Специалисты Роскачества провели исследование семи производителей джинсов.
03:00
Саенко рассказал, что Киркоров назвал ребёнка в честь его сына
Бывший полузащитник сборной России Иван Саенко рассказал, что знаменитый певец Филипп Киркоров назвал ребёнка в честь его сына.
03:00
Тренер клуба АПЛ «Бёрнли» заболел коронавирусом
Помощник главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Бёрнли» Иан Воан заболел коронавирусом.
03:00
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек
Ещё 5440 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 36 тыс., сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
03:00
Зинченко рассказал, сколько килограммов прибавил Зане после выхода с карантина
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как сильно прибавил в весе его партнёр по команде Лерой Зане после выхода с карантина.
03:00
При обрушении лестничных маршей в доме в Энгельсе пострадала женщина
В жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, в результате инцидента пострадал один человек.
03:00
Коста-Рика стала первой страной в Америке, в которой возобновился чемпионат по футболу
Коста-Рика первой из стран Северной и Южной Америки возобновила национальное футбольное первенство, приостановленное из-за пандемии коронавируса.
03:00
«Уотфорд» подтвердил три случая заболевания коронавирусом в клубе
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» объявил о выявлении трёх случаев заболевания коронавирусом в команде.
03:00
ПСЖ намерен приобрести Холанда
Французский ПСЖ интересуется норвежским нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
03:00
В России проведено более 7,5 млн тестов на коронавирус
Более 7,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
03:00
В 23 муниципалитетах Приморья сняли особый противопожарный режим
Председатель правительства Приморского края Вера Щербина подписала распоряжение об отмене особого противопожарного режима в 23 муниципалитетах региона.
03:00
Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о переговорах по подписанию контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
03:00
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
03:00
Чеферин: УЕФА не думает об изменениях системы финансового фейр-плей
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация пока не рассматривает возможность внесения изменений в правила финансового фейр-плей (ФФП) из-за пандемии коронавируса.
03:00
На Камчатке пять детдомов закрывают на карантин из-за коронавируса
Пять детских интернатов на Камчатке закрываются на двухнедельный карантин из-за распространения коронавируса.
03:00
Глава УЕФА заявил, что пандемия не повлияет на запуск третьего еврокубкового турнира
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что пандемия коронавируса не повлияет на запуск третьего еврокубкового турнира — Лиги конференций.
03:00
СМИ рассказали о реакции в партии Порошенко на опубликованные записи
В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» прокомментировали аудиозапись якобы разговора экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которую обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.
03:00
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 20 мая.
03:00
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
03:00
В Москве 20 мая ожидается до +15 °С
В Москве в среду, 20 мая, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
03:00
Онищенко оценил вероятность появления нового коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил, что через десять лет может появиться новая коронавирусная инфекция.
03:00
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции
Большинство россиян (72%) во время самоизоляции занимались домашними делами. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении RT).
03:00
Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года
Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.