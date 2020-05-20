Milenio: Всемирный банк прогнозирует — пандемия доведёт до крайней бедности 60 млн человек

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о том, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может довести 60 млн человек до состояния крайней бедности, пишет Milenio. Как отмечается в статье, мир в этом году может столкнуться с сокращением глобальной экономики на 5%, что сведёт на нет успехи последних трёх лет в плане борьбы с бедностью.

«Пандемия и закрытие ведущих экономик может загнать 60 миллионов человек в крайнюю бедность, что нивелирует недавно достигнутый прогресс в вопросе сокращения бедности», — приводит издание слова Малпасса.

В телефонной беседе с журналистами он также указал на то, что его организация запустила программу помощи 100 развивающимся странам, где проживает более 70% мирового населения. В частности, Всемирный банк обязался в течение 15 месяцев выделить этим государствам $160 млрд для борьбы с «экономическими, санитарными и социальными последствиями COVID-19».

«Для возобновления роста нашей целью должно стать обеспечение быстрых и гибких мер, с помощью которых можно реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, предоставлять денежную и другую масштабируемую поддержку для защиты бедных, поддерживать частный сектор и повышать устойчивость и восстановление экономики», — подчеркнул Малпасс.