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Зеркало недели: уровень жизни украинцев повысится — Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине

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Всемирный банк выразил поддержку запланированной на Украине земельной реформе, которая должна открыть возможность для покупки и продажи сельскохозяйственных угодий, пишет «Зеркало недели». В организации считают, что эта инициатива поможет повысить уровень жизни украинцев.
Зеркало недели: уровень жизни украинцев повысится — Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине
Reuters
Всемирный банк поддержал планы руководства Украины по открытию рынка сельскохозяйственных земель, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на заявление банка. 
 
«Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую им прибыль за свой ценный актив», — подчёркивается в заявлении.
 
По мнению Всемирного банка, эта реформа пойдёт на пользу всем фермерам и землевладельцам и повысит уровень жизни украинского народа путём раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны. 
 
«Запланированная реформа включает меры по ограничению концентрации земли в одних руках, по прекращению рейдерских атак и оказанию финансовой помощи малым фермерам. Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которые стимулируют коррупцию, хватило всем — теперь пришло время для земельной реформы», — подытожили в организации.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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