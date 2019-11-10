Зеркало недели: уровень жизни украинцев повысится — Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине

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Экс-дипломат рассказал Europe 1, как Горбачёв продал ГДР Колю Europe 1
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Le Parisien: Институт племянницы Ле Пен исключил российского доцента-убийцу из учёного совета Le Parisien
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5 канал: вице-премьер Украины заявил, что его стране нужно научиться жить с Россией 5 Канал
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Обозреватель Nation: у Америки гораздо больше зарубежных баз, чем она утверждает Nation
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В Совфеде оценили темпы продаж билетов на поезда в Крым
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение пресс-службы компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» о том, что за первые двое суток продаж было реализовано более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив следующие в Крым и обратно.
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Подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ везут на допрос
Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве девушки, везут на допрос. Об этом Интерфакс сообщил адвокат ученого Александр Почуев.
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Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов: особо не планирую показывать «птичку» после голов
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, почему продемонстрировал свой фирменный жест «птичку» именно в матче регулярного чемпионата Нациолнальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (5:2).
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В Иране началось строительство второго блока АЭС «Бушер»
В Иране состоялась церемония старта строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» при участии российских специалистов.
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Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ проверят на вменяемость
Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве девушки, пройдёт психиатрическую экспертизу, сообщили «Российской газете» в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
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Хоккеист сборной России Жафяров не сыграет с Чехией из-за травмы
Нападающий сборной России по хоккею Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка Карьяла с Чехией из-за небольшого повреждения.
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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла с Чехией
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией в рамках первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
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В ВСУ рассказали о ходе разведения сил в Петровском
Разведение войск в Петровском продолжается, на данный момент тактическое положение сменили 20 украинских военных и три БМП, сообщил спикер штаба операции объединённых сил Александр Штупун.
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«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в РПЛ
«Оренбург» и «Уфа» не выявили победителя в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
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Родители теннисиста Медведева не могут получить английскую визу перед Итоговым турниром ATP
Сергей Медведев, отец четвёртой ракетки мира Даниила Медведева, заявил, что они с женой не могут получить английскую визу, чтобы прилететь в Лондон и поддержать сына на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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Меркель отметила актуальность темы обороны стран НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны — члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты альянса из-за конфликта на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией.
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Сборная Франции по теннису выиграла Кубок Федерации
Сборная Франции по теннису победила Австралию в финале Кубка Федерации.
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Убитая в Петербурге девушка была дочерью полицейской с Кубани
Убитая в Санкт-Петербурге Анастасия Ещенко была дочерью полицейской с Кубани и сестрой вратаря молодёжной сборной России по футболу. В преступлении подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов.
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Рылов пропустит ЧЕ по плаванию на короткой воде
Тренер двукратного чемпиона мира россиянина Евгения Рылова Андрей Шишин заявил, что спортсмен не примет участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.
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Тедеско считает, что футболист «Спартака» Зобнин прогрессирует в игре на фланге
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско считает, что игрок команды Роман Зобнин отлично действовал на правом фланге в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
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Асад заявил о попытках Запада повлиять на сирийцев
Президент Сирии Башар Асад в интервью RT рассказал, как страны Запада пытались настроить сирийских граждан против правительства.
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Британец Сондерс защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO
Британец Билли Джо Сондерс победил аргентинца Марсело Косереса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) во втором среднем весе.
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МИД Ирана: Тегеран пока не принял решение о выходе из ДНЯО
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран пока не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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Хоккеист Задоров показал своё лицо после операции
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров опубликовал фото своего лица после перенесённой операции на сломанной челюсти.
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Следствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве девушки, будут избирать в понедельник, 11 ноября.
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Бузникин не видит ничего сверхъестественного в голах Фернандеша за «Краснодар»
Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал об адаптации Мануэла Фернандеша в команде.
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Синоптики рассказали об аномально тёплом ноябре в Москве
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в разговоре с RT рассказал об аномально тёплом последнем осеннем месяце в столице.
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Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
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В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
Водолазы в Санкт-Петербурге в воскресенье, 10 ноября, продолжили поиски в реке Мойке фрагментов тела предполагаемой жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
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Опубликовано видео ликования юниорской сборной России после победы на Кубке вызова
В сети опубликовали видеоролик, в котором хоккеисты юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, радуются после победы над США в финале Кубка вызова.
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Якубович прокомментировал информацию о своей операции
Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
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Археологи обнаружили в Пскове «подпольное казино» XVII века
Археологи обнаружили в Пскове скамью второй половины XVII века, на которой расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность «мельницы»).
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Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
Польские власти будут придерживаться положений международного права при рассмотрении дела задержанного на основании запроса из России одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* Игоря Мазура.
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Представитель Якубовича опроверг информацию о его операции
Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди в разговоре с RT прокомментировал сообщение об операции телеведущего.
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В Совфеде прокомментировали слова вице-премьера Украины о России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украине надо научиться жить рядом с Россией.
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Федун подтвердил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о намерении отказаться от участия в турнире Florida Cup, который состоится в американском Орландо в январе 2020 года, из-за проблем с получением виз.
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Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.
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Бузникин: Миранчуку стоит попробовать себя в Европе
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин рассказал о перспективах Алексея Миранчука в сильном европейском чемпионате.
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Нурмагомедов поддержал своего брата после поражения на турнире UFC в Москве
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова после его поражения в дебютном поединке на турнире UFC в Москве.
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СМИ: «Спартак» может пропустить турнир в США из-за проблем с визами
Московский «Спартак» может пропустить футбольный турнир Florida Cup, который состоится в американском Орландо в январе 2020 года.
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В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
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Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press.
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Тедеско заявил, что у Шюррле нет проблем с психологией
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможных психологических проблемах у полузащитника команды Андре Шюррле.
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Эксперт оценил идею поощрять аккуратных водителей
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера России Максима Акимова о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Тренер «Монако» отметил прогресс Головина
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал прогресс полузащитника команды Александра Головина после победы над «Дижоном» в матче 13-го тура французской футбольной Лиги 1.
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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии
Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу по состоянию пациентов Мариинской больницы.
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СМИ: В Австралии подозреваемый в убийстве россиянин найден мёртвым
Полиция Австралии обнаружила в парке в Сиднее тело 49-летнего россиянина Владимира Кондакова, который подозревается в убийстве местного застройщика Альберта Метледжа.
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Тедеско считает, что «Спартак» способен играть и без Бакаева
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Чили
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в районе Атакамы в Чили.
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Эксперт прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в разговоре с RT задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игоря Мазура в Польше.
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Два российских хоккеиста включены в символическую сборную Кубка вызова
Два хоккеиста юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, были включены в символическую команду по итогам прошедшего Кубка вызова.
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СМИ: Новым послом Ирана в России станет депутат парламента
Новым послом Ирана в России станет депутат парламента Казем Джалали.
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Вице-президент UFC заявил, что в 2020 году в России пройдёт два турнира организации
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что в 2020 году в России запланированы два турнира организации.