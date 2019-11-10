Зеркало недели: уровень жизни украинцев повысится — Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине

Всемирный банк поддержал планы руководства Украины по открытию рынка сельскохозяйственных земель, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на заявление банка.

«Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую им прибыль за свой ценный актив», — подчёркивается в заявлении.

По мнению Всемирного банка, эта реформа пойдёт на пользу всем фермерам и землевладельцам и повысит уровень жизни украинского народа путём раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны.

«Запланированная реформа включает меры по ограничению концентрации земли в одних руках, по прекращению рейдерских атак и оказанию финансовой помощи малым фермерам. Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которые стимулируют коррупцию, хватило всем — теперь пришло время для земельной реформы», — подытожили в организации.