Milenio
Кандидат в президенты Мексики: мои связи с Москвой — не более, чем дурная шутка
Потенциальный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал абсолютно несерьёзными звучащие в его адрес обвинения в связях с Россией и Венесуэлой, сообщает Milenio. «Всё это анекдот. Дурная шутка», — подчеркнул мексиканский политик.
Milenio: кандидат в президенты Мексики поведал, как ждёт субмарину с золотом из Москвы
Потенциальный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на обвинения в сговоре с российским правительством опубликовал шутливое видео, на котором он в порту ждёт подводную лодку с золотом из Москвы, сообщает Milenio. «Теперь я Андрес Мануэлович», — заявил иронично политик, комментируя обвинения в свой адрес.
Пушков: Обама стремится к войне в Сирии и становится клоном Буша
Как Джордж Буш шел к войне в Ираке, так и сейчас Барак Обама неудержимо движется к войне в Сирии, считает депутат Госдумы Алексей Пушков. По его словам, если дело закончится вторжением, то нынешний глава Белого дома станет клоном Буша младшего.