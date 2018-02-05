Кандидат в президенты Мексики: мои связи с Москвой — не более, чем дурная шутка Потенциальный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал абсолютно несерьёзными звучащие в его адрес обвинения в связях с Россией и Венесуэлой, сообщает Milenio. «Всё это анекдот. Дурная шутка», — подчеркнул мексиканский политик. 5 февраля 2018 Milenio

Milenio: кандидат в президенты Мексики поведал, как ждёт субмарину с золотом из Москвы Потенциальный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на обвинения в сговоре с российским правительством опубликовал шутливое видео, на котором он в порту ждёт подводную лодку с золотом из Москвы, сообщает Milenio. «Теперь я Андрес Мануэлович», — заявил иронично политик, комментируя обвинения в свой адрес. 20 января 2018 Milenio