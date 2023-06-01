Milenio: у боевика мексиканского картеля заметили Javelin, которые США массово поставляют Киеву

У боевика мексиканского «Картеля залива» заметили на плече американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, которые США массово поставляли Киеву, сообщает Milenio. Как отмечает телеканал, на чёрном рынке комплекс можно найти по цене от 20 до 60 тысяч долларов.

Предполагаемый член «Картеля залива» в штате Тамаулипас попал на видео с одним из самых эксклюзивных и мощных видов оружия Javelin, которое теоретически продаётся только армией и использовалось, например, в рамках конфликта на Украине.

Оружие, которое на видео он держит справа от себя — слева он несёт автомат АК-47, а справа — Javelin, — на чёрном рынке стоит от 20 до 60 тысяч долларов, а ракеты к ним стоят примерно 30 тысяч.

На человеке на видео также надет бронежилет с вышивкой с изображениями скорпиона, орла, феникса и треугольника со словами: уважение, лояльность, дисциплина. В центре треугольника инициалы CDG и цифра XIX, а вокруг него — слова: «мужество», «сила» и «бессмертие». Такие же Javelin, как тот, который вы можете увидеть на кадрах у члена картеля, использовались во время тренировки американских войск.

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.