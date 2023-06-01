Milenio: у боевика мексиканского картеля заметили Javelin, которые США массово поставляют Киеву

13:27
Актриса Ким Кэтролл вернётся к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»
Актриса Ким Кэтролл, ранее исполнявшая роль Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе», вернётся в продолжении ленты под названием «И просто так».
13:27
Минобороны: ВС России уничтожили до 80 военных на Краснолиманском направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.
13:25
СЭ: Лунёв тренируется на базе «Зенита»
Бывший голкипер «Байера» Андрей Лунёв проводит тренировки на базе «Зенита».
13:24
Минобороны: подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки в ДНР
Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
13:20
Главы МИД БРИКС обсудят ситуацию вокруг Украины в ходе переговоров в Кейптауне
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что главы МИД стран — членов объединения рассмотрят ситуацию вокруг Украины в ходе совещания 1—2 июня в Кейптауне.
13:20
Главы МИД России и Саудовской Аравии проводят встречу в Кейптауне
Главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд проводят встречу в Кейптауне.
13:19
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены до 395 бойцов ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 395 военнослужащих Вооружённых сил Украины.
13:15
МО: штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и «Ахмата» наступают в районе Марьинки
Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении в Донецкой Народной Республике.
13:15
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области
Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области.
13:14
Поздняков заявил, что не сомневается в возвращении россиян к международным турнирам
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о скором возвращении российских спортсменов к международным турнирам.
13:13
Мишустин: Россия не должна идти по пути слепого копирования западных IT-решений
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия не должна идти по пути слепого копирования решений Запада в отрасли IT.
13:13
Суд оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью с недостоверными данными о ходе СВО
Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 млн рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из Википедии статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции.
13:07
Жители Шебекина Белгородской области рассказали о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ
Жители города Шебекино Белгородской области рассказали RT о сильных ночных обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины.
13:05
Гендиректор «Севастополя» рассказал, что клуб будет проводить домашние матчи в Крыму
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о готовности клуба проводить домашние матчи в Крыму.
13:05
Госдума приняла законопроект о госрегулировании табачного рынка
Депутаты Государственной думы России приняли во втором, а также окончательном третьем чтении законопроект о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным.
13:04
Уголовное дело о халатности возбудили в Ростове-на-Дону после обрушения трибун
Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону после обрушения трибун во время детского футбольного матча.
13:01
Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным больше года.
12:56
Bild: Кейн решил не переходить в «Баварию»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в МЮ.
12:55
МИД: Россия не разрушает договорно-правовую базу с Украиной, этим занимается Киев
Россия не разрушает намеренно существующую договорно-правовую базу с Украиной, это делает Киев, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
12:54
Алькарас — о сравнении с Надалем и Джоковичем: хочется верить, что я не чья-то копия
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о сравнении себя с легендарными теннисистами.
12:53
МИД России: ни одна страна не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями
Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями. Об этом заявили в МИД России, комментируя данные о слежке спецслужб США через смартфоны.
12:53
Минобороны: нарушения госграницы при попытке теракта ВСУ в Шебекине не допущено
Минобороны России проинформировало, что нарушения госграницы при попытке теракта украинских боевиков в районе города Шебекино Белгородской области не допущено.
12:49
Синоптик Ганьшин спрогнозировал прохладные выходные с дождями в Москве
Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Москве ожидается нежаркая погода с дождями. Дневная температура не превысит +15 °С.
12:49
МИД: Россия оценит вызовы безопасности, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО
Россия должна будет оценить вызовы безопасности, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО.
12:47
Лавров и глава МИД Индии высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили динамику сотрудничества двух стран.
12:47
Две 17-летние девушки погибли в ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке две 17-летние жительницы погибли в результате аварии с тремя легковыми автомобилями.
12:46
Минобороны России: при попытке теракта в Шебекине уничтожены более 30 бойцов ВСУ
Минобороны России сообщило, что при попытке теракта в городе Шебекино Белгородской области уничтожены более 30 бойцов ВСУ.
12:45
Собянин: стажировки для подростков пройдут в столице с 19 июня по 11 августа
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городской проект стажировок для подростков 14—18 лет пройдёт в столице с 19 июня по 11 августа. Он станет одним из спецпроектов «Лета в новом формате».
12:45
Карпукас назвал Пиняева настоящей «электричкой»
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас оценил игру своего партнёра по команде Сергея Пиняева.
12:44
Минобороны: ВС России сорвали новую попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекина
Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России совместно с подразделениями ФСБ России утром 1 июня сорвали новую попытку киевского режима провести теракт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области.
12:43
Тюмень и Челябинск названы городами с самыми доступными «однушками» на вторичном рынке
Специалисты «Авито Недвижимости» сопоставили данные Росстата о зарплатах жителей крупных городов с собственными данными о стоимости жилья в регионах и составили рейтинг населённых пунктов России, где находятся самые доступные однокомнатные квартиры на вторичном рынке.
12:41
Агент: Липпи мог возглавить «Спартак» в 2011 году
Агент тренера Марчелло Липпи Айтекин Эрайбакан высказался о возможном назначении итальянского специалиста в «Спартак» в 2011 году.
12:38
Собянин рассказал о мероприятиях в честь Дня защиты детей 1 июня в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие мероприятия пройдут в столице по случаю Дня защиты детей 1 июня.
12:38
Сергей Жуков создаст детское музыкальное шоу «Чебурашка»
Певец и лидер группы «Руки Вверх!» начал работу в качестве композитора и продюсера над новым музыкально-цирковым шоу «Чебурашка».
12:37
Gazeta.pl сообщила о замене в Польше дорожных указателей «Калининград» на «Крулевец»
В Польше в Варминско-Мазурском воеводстве осуществляется замена дорожных указателей. Российский город Калининград на них теперь указывается как «Крулевец».
12:36
Москва стала лидером рейтинга среди городов по уровню комфортной жизни для молодёжи
Сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели исследование и выяснили, что Москва, по мнению большого числа опрошенных, лидирует среди прочих российских городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.
12:34
Невролог Царёва рассказала, что внезапный обморок может быть следствием инсульта
Врач-невролог Елена Царёва сообщила, что внезапный обморок может свидетельствовать о серьёзной патологии, и посоветовала в этом случае обязательно пройти медицинское обследование.
12:33
Шольц заявил, что Запад давно обсуждает гарантии безопасности для Украины
Запад давно обсуждает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества.
12:26
Щербакова повторила архивное фото с сёстрами девять лет спустя
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала фотографию со своими сёстрами Инной и Яной.
12:26
Тарпищев назвал закономерными победы Рублёва и Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов заслуженно прошли в третий круг Открытого чемпионата Франции.
12:25
Врач Павлова посоветовала желающим похудеть избавиться от вредных продуктов
Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила правила, которые помогут поменять образ жизни тем, кто собрался похудеть.
12:25
Глава КГБ Тертель: белорусские оппозиционеры за рубежом запросили у Запада $230—250 млн
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры запросили у западных спонсоров до $250 млн для ведения подрывной деятельности против страны.
12:24
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка десять снарядов калибра 155 мм.
12:23
Врач Геворкян: диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии Вардан Геворкян напомнил россиянам о важности диспансеризации, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение.
12:21
Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ обостряется
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) обостряется.
12:20
Госдума денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в Азовском море
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
12:17
ОАК передала ВКС России партию бомбардировщиков Су-34
Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.
12:17
Онищенко назвал методы борьбы с птичьим гриппом
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в случае попадания гриппа на какое-то производство всех птиц забивают, чтобы минимизировать риски.
12:15
Хавбек «Локомотива» Карпукас назвал первые сборы с тренером Галактионовым «убийством»
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о первых сборах команды с новым главным тренером Михаилом Галактионовым.
12:15
ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО «Град»
Украинские войска выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО «Град».