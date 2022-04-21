CNN: оружие, поставляемое США на Украину, рано или поздно окажется на чёрном рынке

США поставляют довольно много различных видов вооружений для Украины, прекрасно осознавая, что в будущем часть этого оружия может оказаться в руках других военных и членов боевых формирований, вооружать которых американцы не собирались. Как пишет CNN, похожая проблема возникала с поставками для Афганистана, Саудовской Аравии и ОАЭ, а если учитывать нескончаемые краткосрочные потребности украинских вооружённых сил в большом количестве оружия и боеприпасов, долгосрочный риск попадания оружия на чёрный рынок весьма велик.

США считают, что в ближайшей перспективе передача Украине вооружений на сотни миллионов долларов является жизненно важной для обеспечения способности страны противодействовать специальной военной операции, проводимой Москвой. Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что это, «безусловно, крупнейшая за последнее время поставка стране-партнёру, находящейся в условиях конфликта». Однако, пишет CNN, риск, как говорят не только действующие официальные лица США, но и военные аналитики, заключается в том, что в отдаленной перспективе часть этого оружия может оказаться в руках других военных и членов боевых формирований, вооружать которых США не собирались.

«У нас есть достоверная информация на короткое время, но когда оно попадает в туман конфликта, у нас её практически нет. Оно падает в большую чёрную дыру, и через короткий промежуток времени вы не имеете почти никакого представления о том, где оно», — сказал один источник, знакомый с разведданными США.

По словам представителя министерства обороны, принимая решение об отправке на Украину оружия и военной техники, администрация Байдена учла риск того, что некоторые отправленные партии могут рано или поздно оказаться в неожиданных местах. Но сейчас, по словам чиновника, администрация считает, что невыполнение задачи по вооружению Украины в достаточной степени представляет большой риск.

Как продолжают авторы материала, поскольку в зоне боевых действий американских войск нет, США и НАТО во многом полагаются на информацию, предоставляемую правительством Украины. В неофициальных беседах официальные лица признают, что у Украины есть стимул предоставлять только ту информацию, которая подкрепит их аргументы в пользу предоставления дополнительной помощи, большего количества оружия и большей дипломатической поддержки.

«Всё, что украинцы делают и говорят публично, направлено на то, чтобы помочь им. Каждое публичное заявление — это информационная операция, каждое интервью, каждое выступление Зеленского в эфире является информационной операцией. Но в любом случае это не значит, что, делая это, они поступают неправильно», — рассказал журналистам другой источник, знакомый с западными разведданными.

В том, что касается украинских сил и средств, чиновники признают, что у Запада, включая США, есть некоторые пробелы в информации. По словам двух источников, знакомых с американскими и западными разведданными, оценки потерь Вооружённых сил Украины, которые предлагают западные специалисты, тоже весьма неопределённые.

«Трудно отслеживать и вести учёт, когда в зоне боевых действий никого нет», — сказал один источник, знакомый с разведданными.

Администрация Байдена и страны НАТО заявляют, что они предоставляют Украине оружие, основываясь на том, что говорят в ВСУ о своих потребностях, будь то переносные системы, такие как противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК Stinger, или предоставленный Словакией ЗРК С-300, который был отправлен на Украину на прошлой неделе. Естественно, отслеживать Javelin и Stinger, винтовки и боеприпасы труднее, чем более крупные системы. Источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что, хотя у Javelin есть серийные номера, отследить их передачу и использование в режиме реального времени практически невозможно.

На прошлой неделе США согласились предоставить Киеву те виды мощного вооружения, поставку которых несколькими неделями ранее некоторые чиновники администрации Байдена сочли слишком большим риском. Речь, в частности, идёт об 11 вертолётах Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубицах и 300 дополнительных барражирующих боеприпасов, дронов-камикадзе Switchblade. Но большая часть этой поставленной техники ещё не введена в эксплуатацию, а Switchblade представляют собой дроны одноразового использования, которые, вероятно, также будет трудно отследить постфактум.

«Я не могу сказать вам, где они находятся на Украине и используют ли их украинцы в данный момент, — заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель министерства обороны. — Они не сообщают нам о каждом выпущенном снаряде и о том, кто и когда вёл стрельбу. Возможно, мы никогда точно не узнаем, в какой степени они использовали Switchblade».

Аналитик по вопросам обороны и внешней политики Института Катона Джордан Коэн, специализирующийся на вопросах продажи оружия, сказал, что самая большая опасность, связанная с потоком оружия, направляемого на Украину, заключается в том, что с ним произойдёт, когда российская специальная военная операция закончится или перейдёт в состояние какой-то затянувшейся тупиковой ситуации.

Такой риск является одним из вопросов, которые всегда обсуждаются при рассмотрении вопроса об отправке оружия за границу. На протяжении десятилетий США отправляли оружие в Афганистан — сначала для вооружения моджахедов в их борьбе против Советской армии, затем для вооружения афганских вооружённых сил в их борьбе против «Талибана»*. Как неизбежное следствие, некоторые виды оружия оказались на чёрном рынке, включая Stinger — такие же, которые США сейчас предоставляют Украине.

США приложили большие усилия, чтобы вернуть Stinger после вывода советских войск из Афганистана. Все комплексы найти не удалось, и когда в 2001 году США сами вторглись в Афганистан, некоторые представители властей опасались, что талибы могут использовать их против американцев. Другие виды оружия в конечном итоге оказались на вооружении противников США: многое из того, что Штаты оставили для помощи афганским вооружённым силам, стало частью арсенала талибов после краха афганского правительства и вооружённых сил. Похожая проблема возникла и с оружием, проданным Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам.

Как заключают авторы материала, представитель министерства обороны признал, что существует опасность развития аналогичного сценария и на Украине. В 2020 году генеральный инспектор Министерства обороны США опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность по поводу мониторинга конечного использования оружия, отправляемого на Украину. Но, учитывая почти нескончаемые краткосрочные потребности украинских вооружённых сил в большем количестве оружия и боеприпасов, долгосрочный риск попадания оружия на чёрный рынок или в чужие руки был признан допустимым.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

