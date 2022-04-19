Fox News: снаряды не того калибра — отставной генерал рассказал о проблемах с американской помощью Украине

Бывший командующий Центральным командованием США Дэвид Петреус рассказал о том, что различия в боеприпасах между западными и восточными странами мешает Вашингтону предоставить Киеву «гораздо больше», сообщает Fox News. Тем не менее Петреус отметил, что США сотрудничают со странами Восточной Европы, чтобы помочь облегчить передачу боеприпасов и оружия.

Бывший командующий Центральным командованием США генерал в отставке Дэвид Петреус указал на проблемы в предоставлении американской военной помощи Украине, заключающиеся в различиях в боеприпасах между западными и восточными странами, пишет Fox News.

По словам Петреуса, американцы хотят предоставить Украине «гораздо больше» ресурсов, но это сложно, из-за того что снаряды стран не совпадают по калибру.

«Проблема в том, что у нас нет боеприпасов, которые им нужны, боеприпасов Восточного блока. Их артиллерия стреляет из 152-миллиметровых гаубиц. Мы стреляем из 155-миллиметровых», — заявил Петреус, добавив, что с связи с этим Вашингтону приходится поставлять Киеву гаубицы и десятки тысяч снарядов к ним.

«То же самое с танками и боевыми машинами. Так что всё, что мы предоставляем, требует много запчастей, много разных боеприпасов и так далее», — приводит Fox News слова американского генерала в отставке.

Петреус также отметил, что Соединённые Штаты работают с союзниками в Восточной Европе, чтобы помочь облегчить передачу боеприпасов и оружия, которое украинцы уже развернули и могут использовать.

Однако, по его мнению, Киеву также следует поставить истребители МиГ-29, передачу которых не одобрил американский лидер Джо Байден. Петреус заявил, что хотел бы, чтобы «их просто тихо передали украинским пилотам на каком-нибудь аэродроме в Восточной Польше, и никто не стал бы поднимать шум по этому поводу».