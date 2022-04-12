GT: США сеют в мире хаос и разрушения под лозунгом распространения «демократии»

Под предлогом внедрения «демократии» США с момента окончания Второй мировой войны продолжают сеять по всему миру идеологический антагонизм, обостряя межэтнические разногласия и даже распространяя различные биологически опасные вещества в секретных лабораториях, пишет Global Times. Война стала для США важным инструментом сохранения собственной гегемонии, хотя жертвами вооружённых конфликтов, в которых замешан Вашингтон, уже стали миллионы людей, подчёркивается в статье.

После обострения конфликта на Украине и начала российской спецоперации международное сообщество постепенно обнаруживает всё больше подробностей относительно той роли, которую США и НАТО играют в эскалации этого кризиса, сообщает Global Times. Держась за свой статус сверхдержавы и борцов за демократию, в реальности американцы создают во всём мире серьёзные проблемы и провоцируют один кризис за другим, распространяя идеологический антагонизм, межэтническую рознь и даже опасное биологическое оружие, подчёркивается в статье.



С момента завершения Второй мировой войны Соединённые Штаты продолжают сеять по всему миру «чуму войны и ненависти», куда бы они ни направлялись, — будь то на биологическом или идеологическом фронте, Вашингтон является главным «распространителем яда», констатирует автор. От финансирования биологических лабораторий до разжигания межэтнической розни и идеологической конфронтации, от введения санкций против «непослушных» государств до принуждения других к выбору, на чьей они стороне, США до сих пор действовали как «вампир», который создаёт надуманных «врагов», чтобы наживать себе состояние, разжигая костры войны, пишет Global Times.



В частности, загадочные «биологические лаборатории», финансируемые Вашингтоном, привлекли недавно внимание всего мира после того, как их обнаружили на территории Украины в ходе российской спецоперации, напоминает автор. Российские военные заявили, что получили документы, подтверждающие, что на Украине создана сеть из не менее чем 30 биолабораторий, в которых проводились особо опасные биологические эксперименты, направленные на повышение патогенности возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных заболеваний с помощью синтетической биологии.



В заявлении постоянного представителя России при ООН Василия Небензи сообщалось, что работа этих лабораторий финансируется и непосредственно контролируется Агентством по уменьшению угрозы при Минобороны США (DTRA) и проводится в интересах Национального центра медицинской разведки Пентагона. По сведениям Минобороны России, на эти цели американцы потратили уже более $200 млн, отмечается в статье. В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в марте, что Россия не может мириться с попытками США создать на Украине сеть биолабораторий, которые способны в перспективе заниматься разработкой компонентов биологического оружия.



Представители Минобороны России также подтвердили, что в рамках проекта, реализуемого в лабораториях Киева, Харькова и Одессы, как выяснилось, изучались возможности распространения через перелётных птиц особо опасных инфекций, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1 (который оказывается для человека смертельным в 50% случаев) и болезнь Ньюкасла. В рамках других проектов в роли потенциальных переносчиков биологического оружия рассматривались летучие мыши, которые способны передавать человеку возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллёза, а также коронавируса и филовирусов, говорится в статье.



Анализ полученных в ходе спецоперации материалов подтверждает передачу более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей из биолаборатории в Харькове за границу, сообщалось также в заявлении Небензи. Комментарии американских официальных лиц после того, как Россия обнародовала соответствующие документы, были довольно несвязными, отмечает автор. Американцы признали существование биолабораторий и не смогли предоставить существенных доказательств того, что финансируемые ими программы были действительно направлены «на укрепление общественного здравоохранения».



Таким образом, это лишь усилило подозрения в мире в отношении американской программы, подчёркивается в статье. При этом биолаборатории, обнаруженные на Украине — это лишь небольшая часть из примерно 336 лабораторий, которые, по имеющимся данным, финансирует Вашингтон в 30 странах мира. По данным Минобороны России, большинство из них расположены на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и по периметру территории бывшего СССР.



Несмотря на секретность этих проектов, сомнительная деятельность зарубежных биолабораторий США выявлялась и ранее, подчёркивается в статье. В частности, в августе 2021 года группа южнокорейских гражданских активистов подала в суд на биолаборатории Форт-Детрик и на Вооружённые силы США в Корее (USFK) из-за контрабандного ввоза токсичных веществ на военные базы США, что является нарушением внутреннего законодательства Южной Кореи. В декабре 2015 года южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что за период с 2009 по 2014 год USFK осуществило 15 экспериментов с использованием «нейтрализованных образцов сибирской язвы» в гарнизоне Йонсан в Сеуле, пишет Global Times.



Соединённые Штаты с гордостью называют себя «маяком демократии», однако в действительности их история полна войн и убийств: за более чем 240-летнюю американскую историю насчитывается лишь 16 лет, когда американцы нигде не воевали, подчёркивает автор: «Война стала для США важным инструментом сохранения собственной гегемонии». Данные с момента окончания Второй мировой войны и до 2001 года показывают, что США за этот период стали инициатором 201 из 248 вооружённых конфликтов во всём мире, что составляет более 80% от общего их числа, сообщает Global Times.



Прикрываясь лозунгом об экспорте «демократии», американцы постоянно создавали хаос и раздор по всему миру, отмечается в статье. Например, в ходе корейской войны с 1950 по 1953 год погибли более 3 млн мирных жителей, ещё примерно столько же стали беженцами, а почти все крупные города на Корейском полуострове оказались в руинах. Но сразу же после этого американцы вторглись во Вьетнам, оправдывая это необходимостью предотвратить распространение коммунизма в Юго-Восточной Азии.



Причём в ходе войны во Вьетнаме жестокость американской армии превратила этот конфликт в самый продолжительный и кровопролитный со времён Второй мировой войны, констатирует Global Times. По оценкам вьетнамского правительства, во время войны погибло до 2 млн мирных жителей, многие из которых были убиты американскими войсками во имя борьбы с коммунистами Вьетконга.



В марте 1999 года под лозунгом «предотвращения гуманитарной катастрофы» силы НАТО во главе с США открыто проигнорировали решения Совета Безопасности ООН и в течение 78 дней осуществляли бомбардировки Югославии. В результате этого там также погибло множество ни в чём не повинных мирных жителей, отмечается в статье.



После терактов в США 11 сентября 2001 года американцы сначала вторглись в Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом, а затем развязали войну в Ираке по сфабрикованным обвинениям. Кроме того, на протяжении многих лет Вашингтон поддерживал «арабскую весну», разжигая гражданские войны в Ливии и Сирии. В результате лишь за период с 2001 года войны и военные операции при участии США унесли уже более 800 тыс. жизней и превратили десятки миллионов людей в беженцев, пишет Global Times.



Во время холодной войны Америка также активно продвигала «либеральную демократию», которая была основой её культурной гегемонии. Бывший президент США Джимми Картер даже признал однажды, что США являются «самой воинственной нацией в истории мира» из-за желания навязать другим странам американские ценности, говорится в статье. Американский дипломат Уильям Блюмм в своей книге под названием «Самый смертоносный экспорт Америки: демократия, правда о внешней политике США и обо всём остальном» также раскрывает тесную связь между внешней экспансией Америки и её «экспортом демократии».



А политолог из Бостонского колледжа Линдси О'Рурк в своей книге «Тайная смена режима: тайная холодная война Америки» пишет, что за период с 1947 по 1989 год США провели 64 тайных подрывных операции и шесть открытых в таких странах, как Коста-Рика, Гватемала, Эквадор, Боливия, Сальвадор, Гренада, Гондурас, Панама, Гаити, Венесуэла и не только. Из всех латиноамериканских соседей Америки очень мало кто не сталкивался с её вмешательством, констатирует автор.



А после окончания холодной войны американцы начали всё чаще экспортировать «цветные революции», говорится в статье. Расследование конгресса США в 1976 году показало, что почти 50% из 700 грантов в области международной деятельности были профинансированы ЦРУ, пишет Фрэнсис Стонор Сондерс в книге «Кто заплатил волынщику? ЦРУ и культурная холодная война». Эти фонды поддерживают элиту и студентов из других стран, привлекая их для обучения в США, а также выбирают и поддерживают нужных «лидеров общественного мнения», которые служат американским интересам, поясняет Global Times.



Кроме того, Вашингтон давно увязывает оказание экономической помощи другим странам с необходимостью «демократических» преобразований, оказывая мощное давление на развивающиеся страны через свои ведущие международные финансовые институты. В результате большинство получателей «американской версии демократии» оказываются очень далеко от достижения стабильности и процветания, попадая в ловушку политических беспорядков и национального регресса, подчёркивается в статье.



Американский политолог Майкл Паренти отмечает, что США уже много лет носят эти «демократические» очки, преисполняясь чувством собственного превосходства и считая свою демократию «международной моделью» и обязательным примером для других стран. Но на самом деле такой энтузиазм Вашингтона по поводу «экспорта демократии» связан вовсе не с демократией, а с сохранением американской гегемонии, говорится в статье. Не случайно бывший президент США Билл Клинтон заявил: «Защита свободы и продвижение демократии в мире — это не просто отражение наших самых глубоких ценностей. Они жизненно важны для наших национальных интересов», — заключает Global Times.