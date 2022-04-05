LewRockwell: безумная политика США на Украине толкает мир к уничтожению

Вашингтонские ястребы целенаправленно затягивают украинский конфликт, добиваясь ослабления и уничтожения России, считает председатель алабамского Института Мизеса Лью Роквелл. По его словам, администрация Байдена старательно разжигает конфронтацию с Кремлём, даже несмотря на риск ядерной войны.

Если вы думали, что курируемый американскими неоконами план по изоляции и уничтожению России не может стать хуже, то ошибались. Стоит лишь вспомнить, что во время визита в Польшу «безмозглый» Джо Байден выступил за отстранение Владимира Путина от власти. И это была не оговорка, пишет в своей статье председатель алабамского Института Мизеса Лью Роквелл.

«Разжигатели войны (в Вашингтоне. — ИноТВ) идут на огромный риск даже для самих себя. Путин не маньяк, каким его изображают, а скорее осторожный государственный деятель, преследующий законные интересы безопасности России», — подчёркивает эксперт.

«Но нельзя сомневаться в том, что Путин жёсткий (лидер. — ИноТВ) и, если его загнать в угол, он будет драться изо всех сил. Попытка свергнуть его может привести к ядерной войне, которая уничтожит мир. Даже если бы применялось только «тактическое» ядерное оружие, это имело бы катастрофические последствия», — предупреждает автор статьи.

По его словам, нельзя недооценивать тактического ядерного оружия, мощность которого может достигать «пяти килотонн в тротиловом эквиваленте». Одного подобного заряда достаточно, чтобы «уничтожить Киев за считанные секунды».

Тем не менее Владимир Зеленский, которого западная пресса выставляет героем, призывает США вести себя более агрессивно, увеличить поставки оружия и ввести бесполётную зону над Украиной. Тем самым он приближает ядерную катастрофу, утверждает Роквелл.

«Зеленскому не нужно беспокоиться. Соединённые Штаты ведут нас к ядерной войне. По сути, США воюют с Россией чужими руками, используя украинцев в качестве своего инструмента, не для того, чтобы закончить конфликт, а чтобы продлить его», — рассуждает автор статьи.

На его взгляд, цели США настолько очевидны, что даже The New York Times в одном из своих недавних материалов прямо сообщает, что администрация Байдена «стремится помочь Украине загнать Россию в трясину». Более того, ряд американских чиновников утверждает, что с точки зрения международного права, предоставляя оружие и разведданные ВСУ, Соединённые Штаты стали «соучастником конфликта». Впрочем, некоторые юристы оспаривают этот аргумент.

«Одним словом, администрация Байдена делает именно то, от чего в 2016 году предостерегал бывший президент Обама: рискует начать войну между двумя крупнейшими ядерными державами мира из-за Украины, — подчёркивает Роквелл. — Мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить это безумие. Наша жизнь зависит от этого».