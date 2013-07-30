LewRockwell.com
LewRockwell.com: США уверены – Россия и Китай не успеют ответить
Угроза для мира исходит от США и Израиля, считает бывший помощник по экономической политике США Пол Крейг Робертс. Именно из-за их амбиций началась большая часть конфликтов за последние полвека. И сейчас США продолжают вынашивать планы превентивного удара по Китаю и России, рассчитывая, что они не успеют вовремя среагировать, отмечается в публикации на LewRockwell.com.
LewRockwell: С помощью «навальных» США суют нос в дела России
По мнению LewRockwell.com, посол США Майкл Макфол вмешался во внутренние дела России, назвав суд над Навальным политическим. Пока находятся получатели американских грантов, подобное вмешательство в жизнь суверенных стран будет продолжаться, считает издание.