LewRockwell.com: США уверены – Россия и Китай не успеют ответить

Угроза для мира исходит от США и Израиля, считает бывший помощник по экономической политике США Пол Крейг Робертс. Именно из-за их амбиций началась большая часть конфликтов за последние полвека. И сейчас США продолжают вынашивать планы превентивного удара по Китаю и России, рассчитывая, что они не успеют вовремя среагировать, отмечается в публикации на LewRockwell.com.