Экс-конгрессмен США: бездумные траты на оборону превратили Вашингтон в столицу перманентной войны

Под предлогом противостояния России и Китаю администрация Байдена, следуя примеру своих предшественников, продолжает вкладывать огромные деньги в американскую оборону, пишет бывший конгрессмен Дэвид Стокман. Самое примечательное, что США не тратили столь колоссальные суммы на вооружённые силы даже в самый разгар холодной войны, отмечает эксперт.

«Всё началось с цифры 831 миллиард долларов, которую предусматривает национальный оборонный бюджет Байдена на 2023 год. Это число настолько до безобразия — нет, даже до гротеска — велико, что является неотъемлемым источником военной лихорадки, русофобии и тотальной дезинформации, которая сейчас льётся из вашингтонской военной машины и её пособников в мейнстримовых СМИ», — пишет бывший конгрессмен Дэвид Стокман.

По его словам, никогда ещё в истории человечества столь огромные средства не вкладывались в «пузырь», который собой представляют военно-промышленный комплекс США и его обслуга в виде различных исследовательских организаций. Тех самых НКО, которые ежедневно «подпитывают синдром массового преувеличения внешней угрозы».

Он напоминает, что даже в самый разгар холодной войны при президенте Дуайте «Айке» Эйзенхауэре военные траты США были гораздо ниже. Хотя в то время страна имела дело с Советским Союзом, «который находился на пике своей индустриальной мощности».

После распада СССР не осталось ни одной промышленно развитой страны, которая могла бы «убедительно угрожать» территории Соединённых Штатов. Тем не менее «американская военная машина не стала отправляться на покой», обращает внимание Стокман.

На его взгляд, Билл Клинтон мог бы привести мир к глобальному разоружению. Но президент так боялся ястребов Республиканской партии, что в 1996 году повёл страну прямо в противоположном направлении. Он способствовал «расширению НАТО на восток, которое превратило Россию в изгоя, а теперь окончательно поставило мир на грань ядерного Армагеддона».

При Джордже Буше — младшем эта накачка ВПК продолжилась. Вашингтон фактически превратился в «столицу перманентной войны». Параллельно с этим началась «демонизация» Владимира Путина, который в 2007 году обозначил сферу безопасности России. Подобная ситуация по большей части сохранялась при Бараке Обаме и Дональде Трампе, считает автор статьи.

«Итак, мы опять возвращаемся к вопросу. По какой — чёрт возьми — причине США нужен оборонный бюджет, который превышает десять следующих за ним крупнейших оборонных бюджетов на планете, вместе взятых? Причём речь идёт как о противниках, так и о союзниках. Зачем нам бюджет, который в 2,2 раза больше по реальной покупательной способности, чем бюджет Айка времён холодной войны в начале 1960-х годов? Ответ: таких причин нет! Настоящие угрозы безопасности американской территории сегодня не больше тех, что были в конце холодной войны в 1990-х годах», — утверждает Стокман.

В конце концов, совокупный ВВП США/НАТО составляет $43 трлн, а траты на оборону — $1,2 трлн. ВВП России, которую в настоящий момент изображают «грозным врагом», не превышает 3,4% ($1,46 трлн) от показателей Североатлантического альянса, а на её оборонный бюджет ($67 млрд) приходится всего 5,5% от вложений западного военного блока.

Даже «следующий враг» США, Китай, значительно уступает членам НАТО по ВВП ($14 трлн) и оборонному бюджету ($230 млрд). К тому же угроза КНР выглядит сомнительной, учитывая зависимость страны от западного рынка сбыта, рассуждает автор статьи.

«Тем не менее, когда дело доходит до заботы и кормления финансово ненасытного военного государства, если реальных угроз не существует, то сгодятся фальшивые. И это возвращает нас к злободневной теме — безжалостной афере, вылившейся в конфликт на Украине», — отмечает экс-конгрессмен. По его словам, вашингтонские ястребы настолько остро нуждаются в бесконечных историях о внешних угрозах, что «способны создавать и/или ретранслировать абсолютные небылицы, когда это служит их цели».

К примеру, мейнстримовые СМИ продвигают повестку о том, что «отважные» украинские войска успешно сдерживают российское наступление. Более того, утверждается, что ВСУ могут победить, если Вашингтон с Брюсселем продолжат поставки оружия и «санкционную войну» против России.

«Разумеется, это откровенная чушь. Дело в том, что украинская армия была уничтожена и раздроблена на отдельные части, которые находятся на последнем издыхании из-за нехватки топлива, боеприпасов, запчастей, средств связи и подкрепления», — подчёркивает Стокман.



Москва сообщает об огромных потерях ВСУ в технике, в том числе уничтожении 123 из 152 украинских истребителей. Молчание Киева и Пентагона об этих данных их только подтверждает. «Даже если предположить, что эти цифры завышены вдвое, они всё равно свидетельствуют о фактически полном разгроме вооружённых сил на поле боя», — полагает автор статьи.

Более того, существует множество косвенных доказательств, подтверждающих такую точку зрения. Российские войска «не только окружили большую часть Киева, не встретив серьёзного сопротивления на пути к столице, но и затем перешли на стационарный режим, потому что это была выбранная стратегия, а не свидетельство неудачи», отмечает публицист.

На его взгляд, для тех, кто не уверовал в пропагандистские мифы, совершенно очевидно, что окружение Киева было отвлекающим манёвром, призванным помешать отправке подкреплений ВСУ на восток. «Более того, за исключением горстки неонацистских боевиков и иностранных наёмников, ведущих бои с российскими войсками в Донбассе, разрекламированное «сопротивление» на остальной Украине больше нигде не встречалось», — утверждает Стокман.



По его мнению, Россия достигает поставленных целей. А именно она освобождает республики Донбасса, усиливает своё положение в Крыму и добивается демилитаризации Украины, чтобы нейтрализовать будущие угрозы своей безопасности. Аналогично поступал Никита Хрущёв, когда разместил ракеты на Кубе в октябре 1962 года.

«Но что ещё более важно: радикальное искажение ситуации на поле боя свидетельствует о том, что военная машина Вашингтона стала конвейером для откровенной военной пропаганды, исходящей от доведённых до отчаяния остатков правительства Зеленского в Киеве», — рассуждает Стокман. И «последним и крупнейшим пропагандистским наступлением» украинских властей стало освещение событий в Буче.

Российские войска начали выходить из населённого пункта 29 марта. К 30 числу они покинули его полностью, а на следующий день местный мэр Анатолий Федорук объявил об «освобождении» города, не проронив ни слова о каких-либо «злодеяниях» на улицах, во дворах или других публичных местах Бучи, обращает внимание автор статьи.

Однако через два дня, 2 апреля, для «зачистки» в Бучу был переброшен украинский спецназ. А потом в одночасье это место «превратилось в адскую бездну с телами на улицах». По неподтверждённым данным, жертвам связывали руки и расстреливали в упор, напоминает экс-конгрессмен.

На его взгляд, самым подозрительным во всей истории было то, что на многих телах были белые повязки. С их помощью местные жители демонстрировали российской армии, что не имеют враждебных намерений. Но в глазах украинских военных те, кто носил эти повязки, стали «коллаборационистами и предателями».

«Излишне говорить, что за один день Вашингтон, Лондон и Париж наполнились негодующими воплями. Никаких требований о беспристрастном расследовании, судебно-медицинских экспертизах и тому подобном. Никто не задался вопросом, почему трупы, находившиеся на улице в течение пяти дней, оказались свежими, или почему родственники погибших оставили их там до прибытия киевского спецподразделения», — отмечает автор статьи.

Он также указывает на показательное поведение Пентагона. Минобороны США, спутники которого, несомненно, внимательно следили за окраинами Киева, отказалось поддерживать украинскую версию произошедшего в Буче.

«На территории НАТО штампуют новые санкции, а российских дипломатов вышвыривают из национальных столиц. И всё это основано на подозрительной непроверенной истории, выпущенной пропагандистской машиной Зеленского, а затем до бесконечности усиленной лживой эхо-камерой Вашингтона», — заключает эксперт.