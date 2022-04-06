Daily Mail: американский генерал заявил, что украинский конфликт затянется на годы

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил, что мир становится всё более нестабильным, из-за чего повышается вероятность смертельного конфликта между Америкой и другими мировыми державами, пишет Daily Mail.



«Соединённые Штаты находятся в очень критической и, с геостратегической точки зрения, исторической точке перегиба, — сказал он, выступая в комитете палаты представителей по вооружённым силам. — Мы вступаем в мир, который становится всё более нестабильным, и вероятность серьёзного международного конфликта между великими державами возрастает, а не уменьшается. Соединённым Штатам необходимо следовать дальновидной стратегии поддержания мира за счёт недвусмысленной способности силы по отношению к Китайской Народной Республике и России».



Милли также высказался по поводу гиперзвукового оружия, заявив, что оно обеспечит «трансформационные» возможности для ведения военных действий.



«Мы стали свидетелями величайшей — за мои 42 года службы в армии — угрозы для мира и безопасности в Европе, а, возможно, и во всём мире, — сказал он. — Ввод российских войск на Украину угрожает подорвать глобальный мир и стабильность, за защиту которых с таким упорством боролись мои родители и поколения американцев».



По словам Милли, США и их союзники должны готовиться к тому, что вооружённый конфликт на Украине затянется на годы.



«Думаю, что это, по крайней мере, измеряется годами. Насчёт десятилетий не знаю, но по крайней мере речь точно идёт о годах, — заявил он. — И я думаю, что НАТО, США, Украина и все союзники и партнёры, поддерживающие Украину, будут вовлечены в это в течение достаточно долгого времени».



Милли также спросили о необходимости переброски дополнительных сил на восточный фланг Европы, где, как пишет Daily Mail, союзники по НАТО опасаются, что они могут стать следующей целью России.



«Мой совет — создавать постоянные базы, но не размещать там силы на постоянной основе, а получить эффект постоянства за счёт ротационных сил, циклически размещаемых на постоянных базах, — сказал он. — Я считаю, что многие наши европейские союзники, особенно такие, как страны Прибалтики, Польша, Румыния и другие, очень сильно хотят создать постоянные базы. Они их построят, они будут за них платить».