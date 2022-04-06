WION Оригинал

WION: из-за дефицита Индия вынуждена докупать подсолнечное масло у России по рекордным ценам

Материал представлен в переводе ИноТВ
Перебои с поставками подсолнечного масла на фоне обострения конфликта на Украине спровоцировали его дефицит на мировом рынке. Ситуация усугубляется тем, что и другие растительные масла становится всё сложнее купить, учитывая низкий урожай сои в Южной Америке и решение Индонезии ограничить экспорт пальмового масла. В результате Индии пришлось срочно закупать ещё 80 тыс. тонн подсолнечного масла из России, несмотря на рекордные цены за доставку в апреле месяце, сообщает WION.

В то время как поставки сырой нефти из России были прерваны, что привело к тому, что цены на неё подскочили вверх, экономики многих стран столкнулись с нехваткой и другого товара, что тоже вызывает озабоченность. Дефицит подсолнечного масла, которое используется при производстве чипсов, печенья, различных готовых блюд, бисквитов и ​​даже майонеза, также принёс бессонные ночи производителям во многих странах.

У крупнейшего поставщика растительного масла для британских ритейлеров имеющихся сейчас запасов подсолнечного масла хватит, лишь чтобы продержаться несколько недель. Edible Oils — компания, которая занимается упаковкой и доставкой растительного масла для 75 процентов всего розничного рынка Великобритании, заявила, что из-за спецоперации на Украине поставки подсолнечного масла были нарушены, вынуждая её искать для своих клиентов другие альтернативы.

Из-за конфликта между Россией и Украиной экспорт подсолнечного масла был прерван, что привело к его глобальному дефициту. Некоторые компании даже начали наращивать производство других видов растительного масла — например, таких, как рапсовое, чтобы можно было заменить подсолнечное масло, если оно закончится. А производители продуктов питания наперегонки ищут альтернативные ингредиенты, учитывая нехватку подсолнечного масла.

Индия заключила контракт на импорт 45 тысяч тонн российского подсолнечного масла по рекордно высоким ценам на поставки в апреле. Индия является крупнейшим в мире импортёром пищевого масла, и ввоз подсолнечного масла из России поможет ей сократить дефицит. Ситуация с доступностью растительных масел на мировом рынке уже довольно напряжённая, учитывая решение Индонезии ограничить экспорт пальмового масла, а также низкий урожай сои в Южной Америке.

Сейчас доставка более 300 тысяч тонн подсолнечного масла с Украины в Индию оказалась «заморожена», так как в украинских портах приостановлена отгрузка товаров. Индия потребляет в среднем около 200 тысяч тонн подсолнечного масла, однако на данный момент местные переработчики имеют возможность импортировать лишь около 80 тысяч тонн. 

Дата выхода в эфир 04 апреля 2022 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
WION Индия Азия
теги
Азия Великобритания Европа еда импорт Индия Индонезия кризис продовольствие Россия спецоперация России на Украине Украина цена экономика экономический кризис экспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров