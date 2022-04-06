WION: из-за дефицита Индия вынуждена докупать подсолнечное масло у России по рекордным ценам

Перебои с поставками подсолнечного масла на фоне обострения конфликта на Украине спровоцировали его дефицит на мировом рынке. Ситуация усугубляется тем, что и другие растительные масла становится всё сложнее купить, учитывая низкий урожай сои в Южной Америке и решение Индонезии ограничить экспорт пальмового масла. В результате Индии пришлось срочно закупать ещё 80 тыс. тонн подсолнечного масла из России, несмотря на рекордные цены за доставку в апреле месяце, сообщает WION.

В то время как поставки сырой нефти из России были прерваны, что привело к тому, что цены на неё подскочили вверх, экономики многих стран столкнулись с нехваткой и другого товара, что тоже вызывает озабоченность. Дефицит подсолнечного масла, которое используется при производстве чипсов, печенья, различных готовых блюд, бисквитов и ​​даже майонеза, также принёс бессонные ночи производителям во многих странах.



У крупнейшего поставщика растительного масла для британских ритейлеров имеющихся сейчас запасов подсолнечного масла хватит, лишь чтобы продержаться несколько недель. Edible Oils — компания, которая занимается упаковкой и доставкой растительного масла для 75 процентов всего розничного рынка Великобритании, заявила, что из-за спецоперации на Украине поставки подсолнечного масла были нарушены, вынуждая её искать для своих клиентов другие альтернативы.



Из-за конфликта между Россией и Украиной экспорт подсолнечного масла был прерван, что привело к его глобальному дефициту. Некоторые компании даже начали наращивать производство других видов растительного масла — например, таких, как рапсовое, чтобы можно было заменить подсолнечное масло, если оно закончится. А производители продуктов питания наперегонки ищут альтернативные ингредиенты, учитывая нехватку подсолнечного масла.



Индия заключила контракт на импорт 45 тысяч тонн российского подсолнечного масла по рекордно высоким ценам на поставки в апреле. Индия является крупнейшим в мире импортёром пищевого масла, и ввоз подсолнечного масла из России поможет ей сократить дефицит. Ситуация с доступностью растительных масел на мировом рынке уже довольно напряжённая, учитывая решение Индонезии ограничить экспорт пальмового масла, а также низкий урожай сои в Южной Америке.



Сейчас доставка более 300 тысяч тонн подсолнечного масла с Украины в Индию оказалась «заморожена», так как в украинских портах приостановлена отгрузка товаров. Индия потребляет в среднем около 200 тысяч тонн подсолнечного масла, однако на данный момент местные переработчики имеют возможность импортировать лишь около 80 тысяч тонн.



Дата выхода в эфир 04 апреля 2022 года.