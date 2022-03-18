WP: пшеница, подсолнечное масло, топливо — дефицит докатился и до Ближнего Востока

Страны Ближнего Востока закупают пшеницу у России и Украины, и теперь они боятся столкнуться с дефицитом продовольствия. Сначала резко выросли цены на подсолнечное масло и топливо, а потом на полках магазинов в Сирии, Египте и Ливане исчезли привычные продукты, пишет The Washington Post.

Ситуация на Украине приводит к распространению экономических последствий по всему Ближнему Востоку, пишет The Washington Post. Там установилась паника по поводу доступности и цен на главные продукты: пшеницу, подсолнечное масло, горючее — всё то, что обычно они закупали у России и Украины. Цены на хлеб и другие продукты растут в Египте, Сирии, Ливане.

Египтяне в соцсетях рассказывают, что, по словам правительства, торговцы не должны повышать цены, но хлеб уже подорожал в полтора раза. Египет входит в число самых крупных импортёров пшеницы, и 75% поставок идёт туда из России и с Украины. При этом сама тема цены на хлеб там имеет сильную политическую окраску. В Египте хлеб называют словом, которое иначе переводится как «жизнь», «пропитание», и это слово было среди слоганов протестов 2011 года.

Чтобы избежать кризиса, Египет запретил экспорт муки и пшеницы, а также макарон, чечевицы, бобов. В этой стране более 70% населения не имеют доступа к правильному питанию, отмечает издание.

В Ливане министр экономики запросил у США, Канады и Индии скидки и помощь с поставками пшеницы. У Ливана сохраняются проблемы ещё после взрыва в порту Бейрута: на данный момент у него осталось запасов всего на один месяц. Ливанцы скупают хлеб в больших количествах и замораживают. А владельцы пекарен говорят, что получают муку только для выпечки хлеба, но не десертов.

Из-за спецоперации России на Украине и с поставками подсолнечника появились проблемы, ведь он тоже шёл главным образом из России и с Украины. Например, жители Дамаска говорят, что с прилавков магазинов исчезло всё растительное масло. Сирийцы, иранцы, иракцы и другие много готовят на подсолнечном масле. И сначала оно стало стоить вдвое дороже, а потом импортёры и вовсе перестали его поставлять. Заменителем подсолнечного масла автор статьи называет хлопковое, но и его в Сирии сейчас не найти.

В Сирии уже много лет есть и проблемы с хлебом. Из-за войны и долгой засухи она почти полностью полагается на Россию в поставках пшеницы. А у Украины она покупает кукурузу. Но уже много лет сирийские власти наблюдают кризисные явления, поэтому ограничивают продажу главных товаров: пшеницы, сахара, риса, картофеля и растительного масла.

В нынешней ситуации растут цены и на топливо. В ожидании роста цен заправки в Ливане ограничили поставки или вовсе закрылись. В итоге цены выросли в полтора раза. Это возымело и положительное действие: движение в Бейруте стало меньше, люди остались дома в целях экономии, пишет The Washington Post.