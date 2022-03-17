BFM TV: кризис на Украине ударил по французскому рынку недвижимости

С начала украинского конфликта французские риелторы отмечают резкое падение спроса на квартиры: потенциальные покупатели опасаются строить планы на будущее из-за нестабильной обстановки в мире, рассказывает BFM TV. Вместе с тем растёт кредитная ставка, а также дорожают новостройки на стадии строительства из-за сложностей с поставками необходимых российских материалов.

У этой квартиры множество преимуществ: встроенная кухня, много пространства, балкон, — однако пока для неё не находится покупателя.

САБРИНА ГОМЕС, управляющая агентством недвижимости в Шуази-ле-Руа (департамент Валь-де-Марн): В обычное время такую квартиру купили бы за две недели, однако теперь из-за кризиса на Украине мы думаем, что понадобится немного больше времени, чтобы её продать.

Потому что на осмотр квартир приезжают всё реже.

САБРИНА ГОМЕС: Раньше каждый час каждую субботу у меня были встречи, но с тех пор, как начался украинский кризис, их почти нет.

Ситуация в мире не даёт покупателям строить планы на будущее.

САБРИНА ГОМЕС: Они хотят понаблюдать, как будет развиваться кризис на Украине, перед тем как принимать решение о покупке квартиры. Приобретение недвижимости остаётся важным решением в жизни человека.

А если вы хотите купить квартиру на стадии строительства, то этот специалист считает, что сейчас для этого не лучшее время. Полученная сегодня смета совершенно точно не будет соответствовать тому, что вам придётся реально заплатить через несколько месяцев, потому что из-за конфликта российским предпринимателям сложно обеспечить доставку своей продукции, без которой иногда невозможно построить здание, — например, алюминия.

ЭСТИВЕН БОДЕН, управляющий агентством по недвижимости Appart Issy: При расчёте рентабельности, затрат на строительство и ремонт мы добавили дополнительный процент на стоимость исходных материалов. Чтобы рассчитать стоимость многоэтажек, которые будут сданы через год.

Ещё одна причина, которая может остановить потенциальных покупателей: ставки по кредитам после исключительно низких значений стали расти. Если в январе можно было взять кредит в среднем под 1 процент на 20 лет, то сейчас средняя ставка составляет 1,35 процента.